«Броуки» со Смоловым играют против «Авангарда» в Фонбет Кубке России. Федор – в старте
«Авангард» принимает «БроукБойз» во 2-м раунде в FONBET Кубка России.
FONBET Кубок России, Путь регионов, 2-й раунд
21 августа, четверг
«Авангард» Курск – «БроукБойз» – 1:0 (первый тайм)
Гол: 1:0 – Игнатенко (7).
«Авангард» (стартовый состав): Ташаев, Балашов, Сухарев, Мамкин, Козырев, Слободчиков, Хват, Некрасов, Надольский, Бескоровайный, Игнатенко.
«Броуки» (стартовый состав): Зириков, Киряков, Давыдов, Мурадов, Риан, Кент, Соснин, Абра, Мазуров, Мэджик, Смолов.
За медийную команду сыграет экс-нападающий «Краснодара» и «Динамо» Федор Смолов. Ему нужно забить 2 мяча, чтобы догнать Андрея Аршавина (158) в списке лучших бомбардиров российского футбола.
Матч пройдет в Орле на стадионе «Орел».
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
