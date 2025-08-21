«Броуки» со Смоловым играют против «Авангарда» в Фонбет Кубке России. Федор – в старте

«Авангард» принимает «БроукБойз» во 2-м раунде в FONBET Кубка России.

FONBET Кубок России, Путь регионов, 2-й раунд

21 августа, четверг

«Авангард» Курск – «БроукБойз» – 1:0 (первый тайм)

Гол: 1:0 – Игнатенко (7).

«Авангард» (стартовый состав): Ташаев, Балашов, Сухарев, Мамкин, Козырев, Слободчиков, Хват, Некрасов, Надольский, Бескоровайный, Игнатенко.

«Броуки» (стартовый состав): Зириков, Киряков, Давыдов, Мурадов, Риан, Кент, Соснин, Абра, Мазуров, Мэджик, Смолов.

За медийную команду сыграет экс-нападающий «Краснодара» и «Динамо» Федор Смолов . Ему нужно забить 2 мяча, чтобы догнать Андрея Аршавина (158) в списке лучших бомбардиров российского футбола.

Матч пройдет в Орле на стадионе «Орел».

ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матча – московское.

Разыгрываем футболку «Броуков» Федора Смолова в телеграм-канале Спортса’‘