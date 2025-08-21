Камила Валиева: «Атомная отрасль – это наше будущее. Будущее, где Россия по-прежнему задает тон. Испытываю невероятную гордость за нашу страну»

Валиева рассказала о праздновании 80-летия атомной промышленности России.

«Вчерашний день выдался по-настоящему насыщенным, и я очень хочу рассказать о невероятном событии, на котором побывала – праздновании 80-летия атомной промышленности России. Это был настоящий праздник самых современных технологий, инноваций и грандиозных достижений, я невероятно рада и горда, что побывала там.

Местом действия стал Нижний Новгород, а точнее – главный стадион города. Представьте: тысячи зрителей, горящие глаза, море улыбок и невероятная атмосфера единства. Постановщики создали потрясающее шоу – не просто концерт, а настоящий спектакль об истории и будущем атомной отрасли. Огни, спецэффекты, музыка – все это слилось воедино и создало неповторимую магию!

Рядом со стадионом развернулся целый фестиваль «атомных» городов. Здесь можно было попробовать «Атомные вкусы России» в специальной зоне стритфуда с деликатесами со всей страны, сделать крутые фото в тематических фотозонах и послушать концертную программу.

Запомнилось выступление Сергея Кириенко, который рассказал о том, как создавалась основа для современного развития отрасли. Как в 2007 году по инициативе президента был принят закон о создании «Росатома», ставший первым «отраслевым» законом в современной России. Этот закон позволил атомной сфере получить мощный импульс для развития и двигаться вперед.

Конечно, я испытываю невероятную гордость за нашу страну. Россия всегда была пионером в атомной сфере: первая в мире АЭС в Обнинске, первый атомный ледокол «Ленин», уникальные разработки, которые опередили время – здесь есть чем гордиться, не правда ли?

Атомная отрасль – это наше будущее. Будущее, где Россия по-прежнему задает тон, где технологии служат людям, где энергия становится чище и доступнее. Горжусь людьми, которые создают и воплощают эти технологии! И так интересно, какие открытия еще ждут впереди, правда, друзья?» – написала фигуристка Камила Валиева в телеграм-канале.

