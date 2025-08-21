Бестемьянова о словах Романцева о фигуристах: «Он просто малообразованный человек. Как может задевать человек, у которого нет интеллекта?»

Бестемьянова отреагировала на слова Романцева о фигуристах и футболистах.

Экс-главный тренер «Спартака» ранее заявил: «Футбол – это мужицкая игра . Если ты валяешься, корчишься, кричишь – иди в другой вид спорта, в фигурное катание».

«Слова Романцева о фигурном катании? Могу объяснить это только необразованностью. Он просто малообразованный человек. Как может задевать человек, у которого нет интеллекта? Так что такие слова меня никак не задевают.

Романцев перечеркнул приставку «легендарный» после таких слов. Думаю, он один из представителей других видов спорта, кто так относится к фигурному катанию.

Сказала бы ему, что фигурное катание — высококоординационный и очень сложный вид спорта. Он требует как высокой мышечной координации, так и глубокого проникновения и очень высокой умственной деятельности.

Есть разработки по тому, как работает мозг у танцовщиков балета: приблизительно так же работает мозг, а, может, еще сложнее, у выступающего фигуриста. Это намного более высокоинтеллектуальная работа, чем даже у ученого физика.

Поэтому так говорят только плохо образованные люди», — сказала олимпийская чемпионка в танцах на льду.