«Металлург» из Новокузнецка может сняться с ВХЛ из-за проблем с ареной: «Администрация города решила, что не будет платить за ее содержание, и идет на разрыв соглашения»

«Металлург» из Новокузнецка может сняться с ВХЛ из-за проблем со стадионом.

Клуб выступает в Olimpbet ВХЛ последние восемь сезонов. «Металлург » выиграл предыдущий регулярный чемпионат.

«На этой неделе «Металлург» заявил «Арену им. Короленко» на сезон-2025/2026. Мы сделали это, исходя из условий соглашения, которое ранее было подписано между клубом и администрацией Новокузнецка.

Действие соглашения должно заканчиваться в следующем году, однако в адрес «Металлурга» уже поступило письмо за подписью главы Новокузнецка. Смысл этого сообщения сводится к тому, что городская администрация в одностороннем порядке идет на разрыв действующего соглашения.

Наши команды фактически остаются без домашней арены. В администрации Новокузнецка решили, что город больше не может и не будет платить деньги за содержание муниципальной арены.

Они решили переложить все эти затраты на «Металлург», но бюджет клуба на сезон-2025/2026 давно утвержден, и там не предусмотрена возможность дополнительных финансовых затрат.

И «Металлург», и «Кузнецкие Медведи » начнут сезон в Новокузнецке. Прежнее соглашение по арене действует еще два месяца. Если будет продолжаться финансовое давление на наш клуб, то после 2 месяцев обе команды просто снимутся досрочно с чемпионатов.

Если у города не будет возможности платить за арену, у области не будет, у нас не будет, то профессиональный хоккей в 2026 году в Новокузнецке закончится. Последние 6 лет мы живем в подвешенном состоянии, нашим хоккеистам приходится ездить по разным аренам для тренировок, матчей.

Лично обращаюсь к главе города: отзовите новое соглашение», – сказал генеральный директор новокузнецкого «Металлурга» Андрей Денякин.