Бейсболиста «Сиэтла» дисквалифицировали на 10 матчей MLB за бросок биты в соперника

Игрок «Сиэтла» Роблес дисквалифицирован на 10 матчей Главной лиги бейсбола.

Причиной отстранения бейсболиста стало неспортивное поведение во время игры.

Инцидент произошел в матче команды «Такома» в одной из низших лиг MLB, где 28-летний Виктор Роблес проходит реабилитацию после травмы плеча.

После броска соперника мяч попал в грудь Роблеса. Бейсболист бросил биту в сторону оппонента и попытался прорваться к нему, чтобы выяснить отношения, однако его удержали партнеры по команде.

По итогам эпизода спортсмен был не только отстранен от игр, но и оштрафован. Наказание вступит в силу после того, как Роблес вернется в состав основной команды. При этом он подал апелляцию на вынесенное решение.

Видео: The Athletic MLB в соцсети X