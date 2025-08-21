  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Барса» и де Йонг близки к согласованию нового контракта с зарплатой 9 млн евро в год. Френки согласен на отсрочку выплаты долгов – это поможет клубу зарегистрировать игроков
31

«Барса» и де Йонг близки к согласованию нового контракта с зарплатой 9 млн евро в год. Френки согласен на отсрочку выплаты долгов – это поможет клубу зарегистрировать игроков

«Барселона» и Френки де Йонг работают над продлением контракта.

Вчера новый агент игрока Себастьян Ладура встретился со спортивным директора клуба Деку, чтобы ускорить продление соглашения, сообщает Diario Sport.

Между сторонами сложилось отличное взаимопонимание, поскольку де Йонг хочет остаться, и не исключена возможность достижения соглашения до 1 сентября.

Полузащитник должен получить всю задолженность по зарплате, не выплаченной из-за пандемии. Предыдущий агент нидерландца отказался обсуждать отсрочку этих выплат и заблокировал любое соглашение, поэтому игрок решил сменить представителя, чтобы избежать расставания с «Барселоной».

Теперь клуб планирует отсрочить выплаты части причитающихся Френки в этом сезоне средств, чтобы распределить их на последующие сезоны. Это позволит существенно сэкономить на зарплатах в текущем сезоне и будет иметь ключевое значение для достижения правила 1:1 и регистрации игроков.

По данным El Chiringuito TV, новый контракт футболиста будет рассчитан до 2028 года с возможностью продления еще на один год. Он предусматривает зарплату в 9 миллионов евро после уплаты налогов.

Переговоры идут успешно, и «Барселона» рассчитывает закрыть вопрос как можно скорее.

Увольнять ли Семака?16610 голосов
Да, прямо сейчасАртем Дзюба
Да, но позжеРоберто Манчини
Нет, сезон должен доработатьСергей Семак
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Diario Sport
logoБарселона
logoФренки де Йонг
logoЛа Лига
деньги
logoДеку
агенты
финансовый фэйр-плей
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Барса» хочет заключить контракт с де Йонгом до 2028-го с опцией продления на сезон. Хавбек сначала должен сменить агента
4828 июля, 20:07
Главные новости
Ла Лига пожаловалась на кричалки фанатов «Мальорки» «Болеть за «Барсу» – значит быть идиотом» и «¡Puta Barça!»
1224 минуты назад
Норвегия передаст вырученные от матча с Израилем средства на помощь жителям Газы: «Не можем оставаться равнодушными к страданиям и непропорциональным нападениям»
6239 минут назад
Божович о трансферах «Зенита» и «Спартака»: «Не понимаю логику. Игрокам по 26-28 лет, их купили для результата здесь и сейчас, а не для будущей перепродажи. Это деньги на ветер!»
1053 минуты назад
Пиняев о Европе: «Так, как в России, не нравится нигде. У нас совершенно другой уровень комфорта и жизни. Но понравился Брюгге. И первое место в топе – Лондон»
81сегодня, 09:37
«Сафонов хочет остаться в «ПСЖ» и, вероятно, проведет этот сезон в клубе». Журналист Хоукинс о вратаре
16сегодня, 09:10
Холанд – пик на весь сезон? Добавляйте в состав и боритесь за призы в Фэнтези АПЛ!
сегодня, 09:00
Филимонов об идеальном тренере для «Спартака»: «Романцев. Есть Аленичев, Тихонов, но руководство вообще не видит российских тренеров»
33сегодня, 08:59
Мостовой о позиции Самошникова в «Спартаке»: «Да какая разница, какая схема? В футболе все давно придумано. Футболисты выходят, видят ворота и мяч»
37сегодня, 08:58
Унитаз, фекалии, камни и палки бросали фанаты друг в друга во время игры «Индепендьенте» – «Универсидад де Чили». Матч не доиграли, более 300 человек арестованы, около 10 пострадали
61сегодня, 08:55
Агент Сперцяна: «Для Эдика это последнее трансферное окно, чтобы уехать в Европу. Не понимаю мотивацию «Краснодара» не отпускать его в «Саутгемптон». Таких предложений уже не будет»
77сегодня, 08:51
Ко всем новостям
Последние новости
«Кремонезе» купил Санабрию у «Торино» за 2,5 млн евро и бонусы
9 минут назадФото
Галлас о трансфере Эзе: «В «Арсенале» больше шансов на трофеи, чем в «Тоттенхэме». Вопрос в том, хочет ли он играть каждую неделю или хочет завоевать больше титулов?»
218 минут назад
ЦСКА сыграет с «Акроном». Приходите поддержать армейцев в домашнем матче против тольяттинцев!
44 минуты назадРеклама
«Ланс» купил Сангаре из «Рапида». Контракт хавбека – до 2030-го
1сегодня, 09:43Фото
Касадо интересен «Бетису». «Барса» не будет рассматривать предложения меньше 30 млн евро
9сегодня, 09:32
Ринат Билялетдинов: «Над «Спартаком» навис какой-то злой рок, команда в подавленном состоянии. Может, им в церковь сходить?»
18сегодня, 09:25
Ангбан покинул «Сочи» по истечении срока контракта
сегодня, 09:15
Комличенко о Карпине в «Динамо»: «Дайте ему время, спокойнее надо относиться. Он только пришел – пока тяжеловато, но будут прибавлять»
8сегодня, 09:07
Лига конференций. Раунд плей-офф квалификации. «Неман» примет «Райо Вальекано», «Шахтер» сыграет с «Серветтом», «Кристал Пэлас» против «Фредрикстада»
сегодня, 08:43
Лига Европы. Раунд плей-офф квалификации. ПАОК в гостях у «Риеки», «Маккаби» примет «Динамо» Киев, гибралтарский «Линкольн» против «Браги»
сегодня, 08:19