«Барса» и де Йонг близки к согласованию нового контракта с зарплатой 9 млн евро в год. Френки согласен на отсрочку выплаты долгов – это поможет клубу зарегистрировать игроков
Вчера новый агент игрока Себастьян Ладура встретился со спортивным директора клуба Деку, чтобы ускорить продление соглашения, сообщает Diario Sport.
Между сторонами сложилось отличное взаимопонимание, поскольку де Йонг хочет остаться, и не исключена возможность достижения соглашения до 1 сентября.
Полузащитник должен получить всю задолженность по зарплате, не выплаченной из-за пандемии. Предыдущий агент нидерландца отказался обсуждать отсрочку этих выплат и заблокировал любое соглашение, поэтому игрок решил сменить представителя, чтобы избежать расставания с «Барселоной».
Теперь клуб планирует отсрочить выплаты части причитающихся Френки в этом сезоне средств, чтобы распределить их на последующие сезоны. Это позволит существенно сэкономить на зарплатах в текущем сезоне и будет иметь ключевое значение для достижения правила 1:1 и регистрации игроков.
По данным El Chiringuito TV, новый контракт футболиста будет рассчитан до 2028 года с возможностью продления еще на один год. Он предусматривает зарплату в 9 миллионов евро после уплаты налогов.
Переговоры идут успешно, и «Барселона» рассчитывает закрыть вопрос как можно скорее.