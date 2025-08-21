«Барса» и де Йонг близки к согласованию нового контракта с зарплатой 9 млн евро в год. Френки согласен на отсрочку выплаты долгов – это поможет клубу зарегистрировать игроков

«Барселона» и Френки де Йонг работают над продлением контракта.

Вчера новый агент игрока Себастьян Ладура встретился со спортивным директора клуба Деку , чтобы ускорить продление соглашения, сообщает Diario Sport.

Между сторонами сложилось отличное взаимопонимание, поскольку де Йонг хочет остаться, и не исключена возможность достижения соглашения до 1 сентября.

Полузащитник должен получить всю задолженность по зарплате, не выплаченной из-за пандемии. Предыдущий агент нидерландца отказался обсуждать отсрочку этих выплат и заблокировал любое соглашение, поэтому игрок решил сменить представителя, чтобы избежать расставания с «Барселоной».

Теперь клуб планирует отсрочить выплаты части причитающихся Френки в этом сезоне средств, чтобы распределить их на последующие сезоны. Это позволит существенно сэкономить на зарплатах в текущем сезоне и будет иметь ключевое значение для достижения правила 1:1 и регистрации игроков.

По данным El Chiringuito TV, новый контракт футболиста будет рассчитан до 2028 года с возможностью продления еще на один год. Он предусматривает зарплату в 9 миллионов евро после уплаты налогов.

Переговоры идут успешно, и «Барселона » рассчитывает закрыть вопрос как можно скорее.