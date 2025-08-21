ФНС разблокировала операции по счетам Исинбаевой. Они были заблокированы из-за долга в 283 тысячи рублей

ФНС разблокировала операции по счетам Елены Исинбаевой.

Об этом свидетельствуют данные сервиса «БИР-Аналитик».

В начале августа сообщалось, что Исинбаевой вновь заблокировали банковские счета в России. Причиной блокировки стал долг бывший спортсменки перед Федеральной налоговой службой (ФНС) в размере 283 тысяч рублей.

В конце июня Исинбаевой уже блокировали счета, привязанные к ее ИП, из-за долга в 818 тысяч рублей. В начале июля она выплатила 514 тысяч рублей, и доступ вернули.

Сейчас никаких ограничений по счетам в базе сервиса не значится. «Действующие приостановления операций по счетам по указанному налогоплательщику отсутствуют», – говорится в материалах.

Согласно данным системы, Исинбаева как индивидуальный предприниматель была зарегистрирована в январе 2014 года. Ее основная деятельность связана с арендой и управлением собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.

Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом уехала из России в 2023 году. Сейчас она живет в Испании.

