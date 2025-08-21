Экс-судья Егоров против назначения женщин-арбитров на матчи РПЛ: «Это неприемлемо и не приведет ни к чему хорошему. У них свои соревнования есть, куда вы лезете? Здесь взрослые игры»

Игорь Егоров против назначения женщин-арбитров на матчи Мир РПЛ.

«Когда я работал в РФС, под моей ответственностью были женщины-арбитры. Я всех их знаю, и еще тогда был категорически против того, чтобы женщины судили в РПЛ . На линии еще можно, но в поле – ни в коем случае. Это мужская игра за большие деньги, за очки, за места и т.д. У женщин своих соревнований мало?

Это пришло из Франции. Женщина-арбитр была замужем за сыном судьи, и ее начали протягивать, но дотянули только до бокового арбитра. У нас были девчонки, их тоже пробовали, но толку не вышло.

В РПЛ их нельзя выпускать. Мужской футбол – это другой вид спорта, другая психология. Эти эксперименты не приведут ни к чему хорошему. В низших лигах и матчах вторых команд – да, можно. У них свои соревнования есть, их достаточно много, но куда вы лезете? Здесь взрослые игры.

У футболиста не выдержат нервы и ему будет все равно. Джентльменские игры здесь не проходят, здесь кто кого. Это совершенно неправильный эксперимент. Ставить женщин главными арбитрами – неприемлемо», – сказал бывший судья.

