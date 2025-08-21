US Open. Медведев попал в четверть с Алькарасом и Шелтоном, Хачанов – с Рублевым и Зверевым

Прошла жеребьевка мужского US Open.

В верхней четверти действующий чемпион Янник Синнер (1) сыграет с Витом Копршивой, а Джек Дрэйпер (5) поборется с квалифаером или лаки-лузером.

Там же Александр Бублик (24) встретится с Марином Чиличем .

Во второй четверти Александр Зверев (3) стартует против Алехандро Табило, а Алекс де Минаур (8) – против Кристофера О’Коннелла.

В этой части сетки расположился и финалист Торонто Карен Хачанов (9), который в первом раунде сыграет с Нишешем Басаваредди (WC). Андрей Рублев (15) поборется с квалифаером или лаки-лузером, Роман Сафиуллин – с Гаэлем Монфисом .

В третьей четверти Тэйлор Фриц (3) встретится с Эмилио Навой (WC), а Новак Джокович (7) – с Лернером Тьеном .

В нижней части сетки чемпион Цинциннати Карлос Алькарас (2) поборется с Рейлли Опелкой , а Бен Шелтон (8) – с кем-то из квалификации.

Тут же расположился Даниил Медведев (13), который стартует против Бенжамена Бонзи, в третьем круге может встретиться с Алехандро Давидовичем-Фокина, а в четвертом – с Алькарасом.

Турнир стартует 24 августа. Полностью сетка здесь .