  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • US Open. Медведев попал в четверть с Алькарасом и Шелтоном, Хачанов – с Рублевым и Зверевым
55

Прошла жеребьевка мужского US Open.

В верхней четверти действующий чемпион Янник Синнер (1) сыграет с Витом Копршивой, а Джек Дрэйпер (5) поборется с квалифаером или лаки-лузером. 

Там же Александр Бублик (24) встретится с Марином Чиличем.

Во второй четверти Александр Зверев (3) стартует против Алехандро Табило, а Алекс де Минаур (8) – против Кристофера О’Коннелла.

В этой части сетки расположился и финалист Торонто Карен Хачанов (9), который в первом раунде сыграет с Нишешем Басаваредди (WC). Андрей Рублев (15) поборется с квалифаером или лаки-лузером, Роман Сафиуллин – с Гаэлем Монфисом.

В третьей четверти Тэйлор Фриц (3) встретится с Эмилио Навой (WC), а Новак Джокович (7) – с Лернером Тьеном.

В нижней части сетки чемпион Цинциннати Карлос Алькарас (2) поборется с Рейлли Опелкой, а Бен Шелтон (8) – с кем-то из квалификации.

Тут же расположился Даниил Медведев (13), который стартует против Бенжамена Бонзи, в третьем круге может встретиться с Алехандро Давидовичем-Фокина, а в четвертом – с Алькарасом. 

Турнир стартует 24 августа. Полностью сетка здесь

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
