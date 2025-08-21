US Open. Медведев попал в четверть с Алькарасом и Шелтоном, Хачанов – с Рублевым и Зверевым
В верхней четверти действующий чемпион Янник Синнер (1) сыграет с Витом Копршивой, а Джек Дрэйпер (5) поборется с квалифаером или лаки-лузером.
Там же Александр Бублик (24) встретится с Марином Чиличем.
Во второй четверти Александр Зверев (3) стартует против Алехандро Табило, а Алекс де Минаур (8) – против Кристофера О’Коннелла.
В этой части сетки расположился и финалист Торонто Карен Хачанов (9), который в первом раунде сыграет с Нишешем Басаваредди (WC). Андрей Рублев (15) поборется с квалифаером или лаки-лузером, Роман Сафиуллин – с Гаэлем Монфисом.
В третьей четверти Тэйлор Фриц (3) встретится с Эмилио Навой (WC), а Новак Джокович (7) – с Лернером Тьеном.
В нижней части сетки чемпион Цинциннати Карлос Алькарас (2) поборется с Рейлли Опелкой, а Бен Шелтон (8) – с кем-то из квалификации.
Тут же расположился Даниил Медведев (13), который стартует против Бенжамена Бонзи, в третьем круге может встретиться с Алехандро Давидовичем-Фокина, а в четвертом – с Алькарасом.
Турнир стартует 24 августа. Полностью сетка здесь.