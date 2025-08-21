Пиняев о Европе: «Так, как в России, не нравится нигде. У нас совершенно другой уровень комфорта и жизни. Но понравился Брюгге. И первое место в топе – Лондон»
Сергей Пиняев заявил, что в России ему нравится больше, чем в Европе.
– Почти каждый отпуск ты проводишь в Европе. Где понравилось больше всего? Где меньше?
– Честно, так, как в России, не нравится нигде. У нас совершенно другой уровень комфорта и жизни. В Москве это вообще на другом уровне.
Но где понравилось – Брюгге. Понравилась аутентичность. И первое место в топе – Лондон. Он больше всего впечатлил.
– Лондон или Саратов?
– Разные плюсы и минусы. Саратов – мой родной город. В Лондоне я был только как турист, не могу сравнивать. Но там понравилась аутентичность, ощущение стиля, – сказал полузащитник «Локомотива» в рамках проекта FONBASE.
Увольнять ли Семака?18022 голоса
Да, прямо сейчас
Да, но позже
Нет, сезон должен доработать
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости