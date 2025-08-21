Сергей Пиняев заявил, что в России ему нравится больше, чем в Европе.

– Почти каждый отпуск ты проводишь в Европе. Где понравилось больше всего? Где меньше?

– Честно, так, как в России, не нравится нигде. У нас совершенно другой уровень комфорта и жизни. В Москве это вообще на другом уровне.

Но где понравилось – Брюгге. Понравилась аутентичность. И первое место в топе – Лондон. Он больше всего впечатлил.

– Лондон или Саратов?

– Разные плюсы и минусы. Саратов – мой родной город. В Лондоне я был только как турист, не могу сравнивать. Но там понравилась аутентичность, ощущение стиля, – сказал полузащитник «Локомотива » в рамках проекта FONBASE .