4

Юрист семьи Рабьо: «Историю с Роу раскрутили и используют, чтобы выдавить Адриена из клуба. Пусть «Марсель» объяснит, приметил ли другого игрока»

Юрист семьи Рабьо высказался о мотивах решения «Марселя» продать игрока.

Напомним, что футболисты «Марселя» были выставлены на трансфер. Между игроками произошла стычка после поражения от «Ренна» (0:1) в первом туре Лиги 1.

Позднее появилась информация о том, что клуб сообщил матери Рабьо о намерении расстаться с полузащитником. «Марсель» заявил, что решение принято «в связи с неприемлемым поведением в раздевалке после матча с «Ренном». 

«Прежде всего, это вопрос, который следовало бы задать клубу. Затем, думаю, в ближайшие дни или недели мы сможем узнать конкретные детали и подтвердить ту или иную версию. Но да, у нас есть сомнения по поводу сказанного клубом.

То, что произошло в раздевалке, остается там. Но когда клуб утверждает, что у игрока изменилось поведение после возвращения из Нидерландов – это неправильно, совершенно неправильно!  

Да, действительно, эту историю немного раскрутили. И используют этот эпизод, чтобы выдавить Адриена из клуба. Почему? Я не знаю. Надо у них спросить», – сказал юрист семьи Рабьо Ромюальд Палау в программе l’After Foot на RMC. 

Палау предположил, что решение было принято ради того, чтобы освободить место для другого новичка в «Марселе». 

У семьи Рабьо и у меня лично более чем теплые отношения с руководителями клуба. Это полное недоумение. Что вы хотите, чтобы я сказал еще? Это клуб должен объяснить, есть ли у них на примете другой игрок», – добавил Палау. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: RMC Sport
