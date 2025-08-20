«Марсель» хочет 15 млн евро за Рабьо. Хавбек интересен «Ювентусу» и «Милану»

«Марсель» готов продать Адриена Рабьо и Джонатана Роу.

Хавбеки выставлены на трансфер из-за стычки после поражения от «Ренна» (0:1) в первом туре Лиги 1.

«Олимпийцы» рассчитывают выручить от продажи Рабьо около 15 млн евро. 30-летний француз интересен «Ювентусу» и «Милану», срок его контракта истекает в июне 2026 года.

На Роу претендуют «Сандерленд» и «Болонья». В июле «Марсель» выкупил 22-летнего англичанина у «Норвича» за 14,5 млн.