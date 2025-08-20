  • Спортс
  • Мерсон об «МЮ»: «Хорошие вратари, как Райя, Алиссон, Эдерсон, спасают очки, а Байындыр фатальной ошибкой лишил их. Команда сыграла так хорошо, как могла, но проиграла – не лучший знак»
10

Пол Мерсон призвал «Манчестер Юнайтед» подписать сильного вратаря.

«Редко в футболе команда выигрывает титул чемпиона, Лигу чемпионов, Евро или чемпионат мира без надежного вратаря. Нужно иметь хорошего вратаря, потому что он спасает очки.

Давид Райя принес «Арсеналу» очки в воскресенье, Алиссон Беккер постоянно делает это для «Ливерпуля», а Эдерсон годами спасал «Манчестер Сити».

Алтай Байындыр уже лишил «Манчестер Юнайтед» очков своей ошибкой в матче против «Арсенала». Это была большая ошибка, фатальная в итоге. Нельзя переоценить, насколько важен топ-вратарь для футбольного клуба, и «Манчестер Юнайтед» должен отреагировать до закрытия трансферного окна.

Не считая этой ошибки, «Манчестер Юнайтед» неплохо сыграл против «Арсенала». Я был впечатлен Матеусом Куньей и Брианом Мбемо, но «МЮ» еще многое нужно улучшить, чтобы стать сплоченной командой. Добавьте здорового и набравшего форму Беньямина Шешко – и они точно создадут проблемы многим командам. Однако Рубену Амориму еще со многим предстоит разобраться. Они сыграли так хорошо, как могли, против «Арсенала», но все равно проиграли. Это не лучший знак для команды.

Я все еще не вижу, как им избежать завершения сезона в середине таблицы, если не будет новых усилений до закрытия трансферного окна», – отметил бывший нападающий «Арсенала».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Sky Sports
