  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Мерсон о Дьокереше против «МЮ»: «Сака стоит 100 млн и почти не касался мяча, Шоу его выключил, но об этом мало говорят, потому что это Сака. Зато в случае с дебютантом – бурная реакция»
6

Мерсон о Дьокереше против «МЮ»: «Сака стоит 100 млн и почти не касался мяча, Шоу его выключил, но об этом мало говорят, потому что это Сака. Зато в случае с дебютантом – бурная реакция»

Пол Мерсон вступился за Виктора Дьокереша после его игры с «Манчестер Юнайтед».

Дьокереш не забил в 1-м туре чемпионата впервые за 5 лет. У форварда «Арсенала» не было ударов и созданных моментов за 60 минут матча с «Юнайтед», он совершил лишь 4 точные передачи.

«Когда ты переходишь за большие деньги, к тебе всегда приковано внимание.

Букайо Сака не оказал особого влияния на игру. Его полностью выключил Люк Шоу, но об этом мало говорят, потому что это Сака. Он почти не касался мяча, хотя он игрок стоимостью в 100 миллионов фунтов. Новый нападающий, за которого тоже заплатили большие деньги, тоже не толком не бил по мячу, и это вызвало бурную реакцию.

Для Виктора Дьокереша это был тяжелый дебют. Матч на «Олд Траффорд» – один из самых сложных в лиге, и я считаю, что «Манчестер Юнайтед» хорошо оборонялся. Маттейс де Лигт любит физическую борьбу, и, кроме одного момента, когда Дьекереш его обыграл, он справился отлично.

Я видел двух величайших игроков «Арсенала», Денниса Бергкампа и Тьерри Анри, и им потребовалось шесть недель, чтобы адаптироваться к клубу и Премьер-лиге. Дьокерешу тоже нужно время, но есть хорошие знаки. Он хорошо держал мяч, сделал пару удачных касаний и рывков, но не стоит судить его по игре на выезде против «Манчестер Юнайтед».

Это был сумбурный матч, в котором ни один из атакующих игроков «Арсенала» не блистал. Я, конечно, не ждал чудес в воскресенье, но в эти выходные против «Лидса» на «Эмирейтс» я ожидаю от него большего», – отметил бывший нападающий лондонцев.

Увольнять ли Семака?8461 голос
Да, прямо сейчасАртем Дзюба
Да, но позжеРоберто Манчини
Нет, сезон должен доработатьСергей Семак
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Sky Sports
logoАрсенал
logoМанчестер Юнайтед
logoБукайо Сака
logoДеннис Бергкамп
logoЛюк Шоу
logoВиктор Дьокереш
logoТьерри Анри
Sky Sports
logoПол Мерсон
logoпремьер-лига Англия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
«Арсенал» не пойдет за Родриго, если травма Хавертца окажется тяжелой. Лондонцы постараются арендовать кого-нибудь или подписать за небольшие деньги – Варди, возможно
44 минуты назад
Защитник «Зенита» Ренан интересен «Васко да Гама». Медведев подтвердил: «Идут переговоры»
613 минут назад
Акинфеев об игре ногами: «Для меня важна надежность, переломить меня трудно. Не хочу разыграть от ворот и через 5 секунд получить гол. Привез бы кто-то в финале Кубка – и до свидания»
1640 минут назад
«Какой ###### бардак устроил агент Исака! Я бы немедленно уволил его. И глупо утверждать, что игроку кто-то обещал возможность уйти. Серьезно? Да бросьте!» Ширер о конфликте
2259 минут назад
Леау не сыграет с «Кремонезе» из-за травмы икроножной мышцы, полученной в матче с «Бари». Участие вингера «Милана» в игре с «Лечче» под вопросом
1сегодня, 15:42
ЦСКА обратился в ЭСК по поводу неудаления Лещука в эпизоде с Круговым и неназначенного пенальти на Алвесе в матче с «Динамо»
40сегодня, 15:27
Блогер Голдбридж приобрел права на показ пятничных матчей Бундеслиги в Великобритании. Впервые матчи европейской топ-лиги будет транслировать ютубер (The Athletic)
22сегодня, 15:26
«Балтика» может стать российским «Лестером». В футболе нет сверхъестественных вещей. И наш клуб ближе всех к Европе, недалеко на еврокубки ехать». Филин о калининградцах
23сегодня, 15:20
Черданцев не верит в чемпионство «Локо»: «Объективно слабее по составу, чем «Спартак», «Зенит», ЦСКА, «Краснодар». Нельзя русскими футболистами конкурировать с игроками из разных стран»
114сегодня, 14:42
«Зенит» обратился в ЭСК из-за второй желтой Дугласа и пенальти на 88-й минуте в матче со «Спартаком»: «Ожидаем объективного рассмотрения и разъяснений»
59сегодня, 14:39
Ко всем новостям
Последние новости
«Брентфорд» не продал Висса «Ньюкаслу» за 35+5 млн фунтов. «Пчелы» не называли запрашиваемую за форварду цену ни одной из команд (The Athletic)
58 секунд назад
«Когда возникает спорная ситуация с судьей-женщиной, сразу все ополчаются. Стереотипное мышление сплошь и рядом – мужское мировоззрение сложно поменять». Батыршина о скандале с комментатором Боярским
2 минуты назад
«Барселона» договорилась с властями города об использовании «Олимпик Льюис Компанис» до конца февраля на случай проблем с возвращением на «Камп Ноу»
113 минут назад
Купленный за 10 млн евро новичок «Пармы» Фриган порвал «кресты». Форварда подписали на прошлой неделе
120 минут назад
Джо Коул: «Сейчас у Артеты лучший шанс на победу за все время, но ему купили Дьокереша, над которым висит знак вопроса. Вот если бы «Арсенал» взял Осимхена... А пока «Ливерпуль» остается лучшей командой»
430 минут назад
Суарес хочет завершить карьеру вместе с Месси: «Мы говорим об этом много лет. Но каждый из нас примет правильное для себя решение»
131 минуту назад
Гарначо рассказал друзьям, что переходит в «Челси», хотя «синие» просили вингера «МЮ» набраться терпения. Переговоры клубов активизируются в ближайшие дни (talkSPORT)
233 минуты назад
Баэна получил мышечную травму на тренировке «Атлетико». Вингера купили за 45+5 млн евро в июле
144 минуты назад
Тель об оскорблениях после матча с «ПСЖ»: «Расизму нет места в нашем обществе. Это не сломает меня, каждый день – это урок»
246 минут назад
«Ювентус» связался с «Челси» по трансферу Чуквуэмеки. «Синие» уже отклонили несколько предложений «Боруссии»
856 минут назад