Мерсон о Дьокереше против «МЮ»: «Сака стоит 100 млн и почти не касался мяча, Шоу его выключил, но об этом мало говорят, потому что это Сака. Зато в случае с дебютантом – бурная реакция»

Пол Мерсон вступился за Виктора Дьокереша после его игры с «Манчестер Юнайтед».

Дьокереш не забил в 1-м туре чемпионата впервые за 5 лет . У форварда «Арсенала» не было ударов и созданных моментов за 60 минут матча с «Юнайтед», он совершил лишь 4 точные передачи.

«Когда ты переходишь за большие деньги, к тебе всегда приковано внимание.

Букайо Сака не оказал особого влияния на игру. Его полностью выключил Люк Шоу, но об этом мало говорят, потому что это Сака. Он почти не касался мяча, хотя он игрок стоимостью в 100 миллионов фунтов. Новый нападающий, за которого тоже заплатили большие деньги, тоже не толком не бил по мячу, и это вызвало бурную реакцию.

Для Виктора Дьокереша это был тяжелый дебют. Матч на «Олд Траффорд» – один из самых сложных в лиге, и я считаю, что «Манчестер Юнайтед» хорошо оборонялся. Маттейс де Лигт любит физическую борьбу, и, кроме одного момента, когда Дьекереш его обыграл, он справился отлично.

Я видел двух величайших игроков «Арсенала », Денниса Бергкампа и Тьерри Анри , и им потребовалось шесть недель, чтобы адаптироваться к клубу и Премьер-лиге. Дьокерешу тоже нужно время, но есть хорошие знаки. Он хорошо держал мяч, сделал пару удачных касаний и рывков, но не стоит судить его по игре на выезде против «Манчестер Юнайтед ».

Это был сумбурный матч, в котором ни один из атакующих игроков «Арсенала» не блистал. Я, конечно, не ждал чудес в воскресенье, но в эти выходные против «Лидса» на «Эмирейтс» я ожидаю от него большего», – отметил бывший нападающий лондонцев.