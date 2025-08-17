«Арсенал» после ошибки Байындыра забил с углового – вратарь «МЮ» не зафиксировал мяч и жаловался на фол Салиба
«МЮ» пропустил от «Арсенала» из-за ошибки вратаря.
Риккардо Калафьори открыл счет на 13-й минуте матча 1-го тура АПЛ (1:0, первый тайм), забив после розыгрыша углового.
Вратарь «МЮ» Алтай Байындыр не смог зафиксировать мяч во время подачи. Защитник «Арсенала» на дальней штанге головой отправил мяч в ворота.
Байындыр посчитал, что Вильям Салиба нарушал на нем правила, голкипер пожаловался судье Саймону Хуперу. Однако арбитр засчитал гол.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
