«Арсенал» после ошибки Байындыра забил с углового – вратарь «МЮ» не зафиксировал мяч и жаловался на фол Салиба

«МЮ» пропустил от «Арсенала» из-за ошибки вратаря.

Риккардо Калафьори открыл счет на 13-й минуте матча 1-го тура АПЛ (1:0, первый тайм), забив после розыгрыша углового.

Вратарь «МЮ » Алтай Байындыр не смог зафиксировать мяч во время подачи. Защитник «Арсенала » на дальней штанге головой отправил мяч в ворота.

Байындыр посчитал, что Вильям Салиба нарушал на нем правила, голкипер пожаловался судье Саймону Хуперу. Однако арбитр засчитал гол.