Мерсон о Салахе в матче за Суперкубок Англии: «Не думаю, что когда-либо видел футболиста, играющего так плохо»

Пол Мерсон остался озадачен действиями Мохамеда Салаха в матче за Суперкубок.

«Ливерпуль» проиграл «Кристал Пэлас» по пенальти в матче за Суперкубок Англии.

«Игра Мохамеда Салаха на «Уэмбли» [в матче за Суперкубок Англии] заставила задуматься. Не думаю, что я когда-либо видел футболиста, играющего так плохо.

Но это Салах. Он может пропасть на несколько недель, а затем выдать серию из 10 матчей подряд, забивая голы, или сделать хет-трик.

Единственное, что может оказаться для него сложным в этом сезоне, – это игра рядом с Джереми Фримпонгом .

Фримпонг скорее атакующий вингер по сравнению с Трентом Александер-Арнолдом .

Играя рядом с Трентом, Салах мог сделать рывок вперед, и его спину бы прикрыли. Трент также отвлекал бы защитников, предоставляя Салаху больше пространства. Кроме того, Трент и сам мог обыграть соперника.

Фримпонг – хороший игрок, но он не разрушитель. Он играет далеко вперед, не является прирожденным защитником. Трент тоже не был им, но, по сути, то же самое относится и к нему.

Думаю, Ибраима Конате может быть слишком уязвим. В этой части поля есть серьезная проблема, даже более серьезная, чем в прошлом сезоне», – сказал бывший футболист «Арсенала» Пол Мерсон .