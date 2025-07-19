Мерсон о Мадуэке: «Я ошарашен, это последний игрок «Челси», которого я ожидал увидеть в «Арсенале». Он нестабилен. «Синие» не могут поверить своей удаче»

Пол Мерсон шокирован трансфером Нони Мадуэке.

Вчера 23-летний вингер перешел в «Арсенал» из «Челси» за 50+ млн фунтов.

«Я ошарашен тем, что «Арсенал» подписал Нони Мадуэке . Я в шоке. Он последний среди игроков «Челси», которого я ожидал увидеть в «Арсенале ».

Я просто не понимаю этого. Это большие деньги за игрока, который забивает не так много голов. Он из тех игроков, которые время от времени показывают хорошую игру, но на этом все. Стабильности в игре нет. Надеюсь, он докажет, что я ошибаюсь, но у него бывают хорошие матчи, как в прошлом месяце за сборную Англии, а потом его не видно несколько недель.

На месте «Челси » я бы всегда выпускал Джейдона Санчо , а не его. Не хочу проявить неуважение к игроку, но я поражен деньгами, которые «Арсенал» платит за него. В «Челси» просто не верят, что осуществили такую сделку. Они не могут поверить своей удаче», – написал бывший игрок «Арсенала» в своей колонке.

Мерсон о Мадуэке: «Арсенал» готовится к продажам. Можете считать меня циником, но есть ли другая причина трансфера? Стоит ли беспокоиться за будущее Сака?»