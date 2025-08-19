«Марсель» и Де Дзерби хотят расстаться с Рабьо, клуб уведомил мать игрока об этом. Хавбек остранен от команды после стычки с партнером (RTL)

«Марсель» хочет, чтобы Адриен Рабьо покинул клуб.

По информации RTL, клуб сообщил матери Рабьо Вероник, которая является его агентом, о намерении расстаться с игроком.

18 августа Вероник уведомили об отстранении полузащитника от работы с основной командой, она захотела узнать больше о характере санкций и о том, как скоро они будут сняты. 19 августа Бенжамен Арно, генеральный секретарь «Марселя», связался с юристом Адриена Рабьо и сообщил ему, что главный тренер Роберто Де Дзерби больше не хочет видеть футболиста в своей команде.

Итальянский специалист объяснил свое решение «недостаточной вовлеченностью» полузащитника по сравнению с прошлым сезоном. Окружение Рабьо не считает этот довод серьезным, мать игрока подчеркнула, что конфликты в раздевалке происходят повсеместно и их не следует выносить на публику.

Напомним, что Рабьо и Джонатан Роу временно отстранены от занятий с основной командой «Марселя ». Между игроками произошла стычка после поражения от «Ренна» (0:1) в первом туре Лиги 1.

Рабьо выступает за «Марсель» с сентября 2024 года. Его контракт рассчитан до конца сезона.