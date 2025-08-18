Рабьо и Роу отстранены от работы с первой командой «Марселя» – они поругались в раздевалке после 0:1 от «Ренна»

Адриена Рабьо и Джонатана Роу отстранили от первой команды «Марселя».

После поражения от «Ренна » (0:1) в первом туре Лиги 1 в раздевалке марсельского клуба произошла стычка между футболистами.

Как сообщает RMC Sport, руководство «Марселя» приняло дисциплинарные меры в отношении Адриена Рабьо и Джонатана Роу – они временно отстранены от занятий с основной командой.

Рабьо и Роу устроили перепалку в раздевалке, и даже попытки партнеров и членов штаба их разнять не остановили словесный конфликт и взаимные угрозы. В клубе такие проявления посчитали недопустимыми и решили не оставлять их без последствий.

Также сообщается, что руководством рассматривается вариант, при котором Рабьо и Роу смогут загладить вину, сделав пожертвование в благотворительный фонд «Марселя ».

Футболисты «Марселя» поругались в раздевалке после 0:1 от «Ренна». Переводчик Де Дзерби сказал. «Нас обыгрывают, а мы деремся. Что это значит? Что у нас маленькие яйца»