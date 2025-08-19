Рабьо интересен «Ювентусу» и «Милану». «Марсель» хочет расстаться с хавбеком после стычки с Роу
Адриен Рабьо может вернуться в Италию.
Сегодня стало известно, что «Марсель» хочет расстаться с полузащитником после его конфликта с Джонатаном Роу.
RMC Sport отмечает, что 30-летнего футболиста вряд ли удастся продать в кратчайшие сроки, но интерес к нему проявляют большие клубы, в том числе «Ювентус» и «Милан».
Рабьо уже играл в составе «бьянконери» с 2019 по 2024 год и ушел как свободный агент.
В сезоне-2024/25 хавбек провел 29 игр в Лиге 1 и забил 9 голов. Подробно со статистикой игрока сборной Франции можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: RMC Sport
