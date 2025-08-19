  • Спортс
  • Рабьо интересен «Ювентусу» и «Милану». «Марсель» хочет расстаться с хавбеком после стычки с Роу
8

Рабьо интересен «Ювентусу» и «Милану». «Марсель» хочет расстаться с хавбеком после стычки с Роу

Адриен Рабьо может вернуться в Италию.

Сегодня стало известно, что «Марсель» хочет расстаться с полузащитником после его конфликта с Джонатаном Роу.

RMC Sport отмечает, что 30-летнего футболиста вряд ли удастся продать в кратчайшие сроки, но интерес к нему проявляют большие клубы, в том числе «Ювентус» и «Милан».

Рабьо уже играл в составе «бьянконери» с 2019 по 2024 год и ушел как свободный агент. 

В сезоне-2024/25 хавбек провел 29 игр в Лиге 1 и забил 9 голов. Подробно со статистикой игрока сборной Франции можно ознакомиться здесь.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: RMC Sport
