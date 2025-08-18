  • Спортс
  • Прудников про 2:2: «Для «Спартака» это проигрыш, а не неплохой результат. В большинстве целый тайм, и не смогли удержать победу»
3

Прудников про 2:2: «Для «Спартака» это проигрыш, а не неплохой результат. В большинстве целый тайм, и не смогли удержать победу»

Александр Прудников заявил, что ничья для «Спартака» с «Зенитом» как поражение.

«Спартак» дома сыграл вничью с «Зенитом» (2:2) в 5-м туре Мир РПЛ. Гости в начале второго тайма остались в меньшинстве после удаления защитника и капитана Дугласа Сантоса.

– Неплохой ли это результат?

– «Спартак» в большинстве играл целый тайм и не смог удержать победу, а «Зенит» сравнял. Я считаю, что это потеря. Это больше проигрыш, чем неплохой результат.

– Хороший ли вариант с Ивичем для «Спартака»?

– Без понятия. Может, лучше дать одному тренеру три года поработать? Быть может, два будут провальными, а на третий он выиграет.

Может, нет. Никогда ведь не угадаешь, как лучше. Это вопросы руководству, – сказал бывший форвард «Спартака» Прудников.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Metaratings.ru
