Прудников про 2:2: «Для «Спартака» это проигрыш, а не неплохой результат. В большинстве целый тайм, и не смогли удержать победу»
Александр Прудников заявил, что ничья для «Спартака» с «Зенитом» как поражение.
«Спартак» дома сыграл вничью с «Зенитом» (2:2) в 5-м туре Мир РПЛ. Гости в начале второго тайма остались в меньшинстве после удаления защитника и капитана Дугласа Сантоса.
– Неплохой ли это результат?
– «Спартак» в большинстве играл целый тайм и не смог удержать победу, а «Зенит» сравнял. Я считаю, что это потеря. Это больше проигрыш, чем неплохой результат.
– Хороший ли вариант с Ивичем для «Спартака»?
– Без понятия. Может, лучше дать одному тренеру три года поработать? Быть может, два будут провальными, а на третий он выиграет.
Может, нет. Никогда ведь не угадаешь, как лучше. Это вопросы руководству, – сказал бывший форвард «Спартака» Прудников.
А что теперь делать со Станковичем?20409 голосов
Оставлять
Все равно увольнять
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Metaratings.ru
