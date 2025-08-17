«Зенит» убежал из Москвы с одним очком, «Спартак» был ближе к победе. Жедсон – реальное усиление». Орлов про 2:2 на «Лукойл Арене»

Геннадий Орлов оценил ничью «Спартака» и «Зенита» (2:2) в 5-м туре Мир РПЛ.

«Надо признать: «Зенит » убежал из Москвы с одним очком.

Конечно, «Спартак» был ближе к победе. Хозяева были хороши! Выделил бы в составе красно-белых Маркиньоса и Жедсона . Этих ребят очень сложно сдержать.

«Спартак » наконец-то угадал с трансфером. Жедсон – реальное усиление. Сразу же, без раскачки, вписался в игровой рисунок. И с техникой у него все в порядке, и на команду играет, и в обороне отрабатывает. Так что Станкович, считаю, выставил оптимальный состав», – сказал комментатор.