  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Руни о вратаре для «МЮ»: «Доннарумма – один из лучших в мире. У него нет ошибок, приводящих к прямым голам. Команде нужна уверенность и доверие к голкиперу»
24

Руни о вратаре для «МЮ»: «Доннарумма – один из лучших в мире. У него нет ошибок, приводящих к прямым голам. Команде нужна уверенность и доверие к голкиперу»

Уэйн Руни считает, что «Манчестер Юнайтед» необходим новый голкипер.

«Я думаю, [подписание нового вратаря] должно обсуждаться.

Я вспоминаю времена, когда у нас в воротах стояли Рой Кэрролл и Тим Ховард. Не думаю, что защитники полностью доверяли этим двум вратарям. Но как только пришел [Эдвин] ван дер Сар, все успокоились, защитники стали доверять ему гораздо больше, и игра стала лучше.

И я думаю, что именно в этом и заключается суть «Манчестер Юнайтед». Им нужна уверенность и доверие к вратарю, который подскажет им, куда двигаться. Иногда достаточно просто сохранять спокойствие и говорить в нужный момент.

Вратарь очень важен для обеспечения спокойствия всей команды. Особенно для четырех или пяти защитников. Ван дер Сар обеспечил нам это.

Пришел Онана, он фантастический вратарь. Я наблюдал за ним в «Интере», и он был великолепен. Так что, если они не купят нового вратаря, есть надежда, что он вернется к своей роли. Но в прошлом сезоне он точно не вселил в нас уверенность.

Доннарумме 26 лет. Он один из лучших вратарей в мире. Было бы безумием, если бы «Манчестер Юнайтед» не выбрал его. Не думаю, что есть какой-то риск. На днях я видел статистику – ошибки, приводящие к прямым голам. У него их было ноль. Некоторые другие его показатели были не на самом высоком уровне, но я думаю, что это важнее.

Когда вратарь совершает ошибку, сложно справиться с ней, как в этой игре, так и в дальнейшем. Поэтому, в зависимости от того, что они смогут предложить с точки зрения зарплаты, я бы, безусловно, попытался привлечь его в клуб», – сказал экс-форвард «МЮ» в программе The Wayne Rooney Show.

А что теперь делать со Станковичем?20409 голосов
ОставлятьДеян Станкович
Все равно увольнятьСпартак
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Daily Mail
logoпремьер-лига Англия
logoДжанлуиджи Доннарумма
logoАндре Онана
logoМанчестер Юнайтед
logoУэйн Руни
возможные трансферы
logoРой Кэрролл
logoЭдвин ван дер Сар
logoТим Ховард
деньги
психология
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Гари Невилл: «МЮ» нужно найти вратаря. Эми Мартинес и Доннарумма подошли бы – они не только лучшие голкиперы Европы, но и яркие личности, «Юнайтед» нуждается в этом»
22сегодня, 09:13
«МЮ» не претендует на Доннарумму. Вратарь «ПСЖ» интересен «Ман Сити» и «Баварии»
2913 августа, 04:26
Уэс Браун: «Доннарумма усилил бы «МЮ», опытный и большой парень, доминирует в воротах. Трансфер голкипера такого уровня – демонстрация серьезных намерений»
911 августа, 19:55
«МЮ» и «Челси» запрашивали информацию по Доннарумме. Клубы АПЛ пока не делали предложений «ПСЖ»
2511 августа, 17:14
Главные новости
Ташуев о «Краснодаре»: «Я когда-то привил команде стиль, а Галицкий поддержал. Они движутся в правильном направлении и готовы бороться за второе чемпионство подряд»
2619 минут назад
Губерниев про комментатора Боярского: «Можно мудилой назвать. Мне стыдно за так называемого коллегу»
5927 минут назад
Алонсо о судействе в Ла Лиге: «Сезон только начинается. «Реалу» не придется говорить об арбитрах, надеюсь»
1537 минут назад
Гафин о «Динамо»: «Тренеру и команде нужно время на адаптацию друг к другу. Мы все должны работать над улучшением результатов»
1649 минут назад
ЦСКА и «Зенит» хотят подписать Бельтрана, сообщили в «Фиорентине»: «Значительные предложения. Игроку предстоит принять решение»
3251 минуту назад
Назовете все 52 клуба, игравших в РПЛ? Только 8% справляются
58 минут назадТесты и игры
Игрока «Шальке» Антви-Аджея назвали «###### ниггером» в матче Кубка Германии. «Локомотив» из Лейпцига заявил, что расизм исходил от одного болельщика, гельзенкирхенцы не согласились
1159 минут назад
«Зенит» обратится в ЭСК по поводу второй желтой карточки Дугласа и пенальти в матче со «Спартаком»
56сегодня, 12:56
Трушечкин про Боярского: «Печально, что и комментатор, и осудившее его сообщество как бы сходятся, что счастливая и сытая семья, множество детей – нечто вроде наказания для женщины»
24сегодня, 12:40
Кин об «МЮ» в АПЛ: «Закончат девятыми-десятыми. Ожидания от клуба сейчас настолько низкие, что все почти счастливы»
12сегодня, 12:31
Ко всем новостям
Последние новости
Матч 13-го тура РПЛ «Акрон» – «Локомотив» могут провести в Саранске. Стадион в Самаре примет форум «Россия – спортивная держава» («Матч ТВ»)
3 минуты назад
Гасилин про 2:2 с «Зенитом»: «Для «Спартака» почти как поражение. Нужно забивать свои моменты, но пенальти был с «душком». Лучше бы красно-белые проиграли, чтобы Станковича убрали»
5 минут назад
Васильев про Лунева и жевательный табак: «Футболистам в нашей стране многое прощается. Вещи, недопустимые в других видах спорта, тут почему-то считаются незначительной шалостью»
312 минут назад
Иоланда Чен про комментатора Боярского: «Поступил некрасиво. Многие женщины делают мужские дела лучше мужчин»
717 минут назад
Врач про Лунева и жевательный табак: «Многие спортсмены злоупотребляют, но это плохо – вызывает гипоксию. Ощущение успокоения – обман»
333 минуты назад
Директор «Милана» Таре: «Оцениваем Хейлунда, Влахович – тоже вариант. Нужен нападающий, который добавит что-то команде»
336 минут назад
Прудников про 2:2: «Для «Спартака» это проигрыш, а не неплохой результат. В большинстве целый тайм, и не смогли удержать победу»
345 минут назад
Лукин о неназначенном пенальти на Алвесе: «Все ребята говорили, что это стопроцентный 11‑метровый. Но судья решил ничего не менять»
4сегодня, 12:57
«Ювентус» не продал Локателли «Аль-Ахли» за 25 млн евро
4сегодня, 12:38
Кафанов о вратарях сборной: «На уверенность Максименко положение «Спартака» не повлияло. В РПЛ только Агкацев не дал повода усомниться в том, что должен быть вызван»
5сегодня, 12:25