Гари Невилл: «МЮ» нужно найти вратаря. Эми Мартинес и Доннарумма подошли бы – они не только лучшие голкиперы Европы, но и яркие личности, «Юнайтед» нуждается в этом»

Гари Невилл считает, что «МЮ» необходимо усилить вратарскую позицию.

Вчера «МЮ» уступил «Арсеналу» (0:1) в домашнем матче 1-го тура АПЛ. Гол забил Риккардо Калафьори после ошибки вратаря Алтая Байындыра, не сумевшего забрать в прыжке мяч после подачи углового. Голкипер «МЮ» жаловался судье, что Вильям Салиба толкал его. 

«Есть очевидная проблема, которую «Манчестер Юнайтед» нельзя игнорировать – им нужно найти вратаря. Они должны это сделать.

Я уверен в этом, потому что за 20 лет в «Манчестер Юнайтед» я провел два больших периода по семь-восемь лет с Петером Шмейхелем и Эдвином ван дер Саром. Между ними у нас было семь или восемь вратарей за шесть-семь-восемь лет, и это действительно тревожит, когда у вас нет вратаря, который доминирует в воздухе, контролирует вратарскую площадь и делает много сэйвов, помогая команде зарабатывать очки, когда защитники ошибаются.

Я не знаю, как обстоят дела с соблюдением финансовых правил АПЛ, но, возможно, им придется выделить немного больше денег в течение следующей пары недель или кого-то арендовать.

За последние две недели упоминались Эми Мартинес и [Джанлуиджи] Доннарумма. Думаю, они бы хорошо подошли «МЮ», потому что это не только лучшие вратари Европы, но и яркие личности.

Мы видели, как Доннарумма отбивал пенальти в финале чемпионата Европы. Он выглядел гигантом. Он играл за «ПСЖ» под давлением в тяжелых матчах. Мартинес сыграл в финале чемпионата мира и выиграл его с Аргентиной. Они играли под сильным давлением и справились благодаря доминированию и дерзости вратарей – «Манчестер Юнайтед» нуждается в этом.

В этом сезоне «Манчестер Юнайтед» нуждается во многом, и Аморим подходит к тому моменту, когда он думает, что у него есть команда, которая может что-то сделать. Но им нужно решить вратарскую проблему, потому что они пропускают голы и теряют очки, и это постоянно подрывает проделанную работу.

Когда вратарь отбивает мяч, 72 000 болельщиков тяжело вздыхают, у защитников от этого мурашки бегут по спине. Это также вызывает дрожь у вратаря и создает тревожную атмосферу на стадионе. На этой позиции нужно быть яркой личностью, обладать стабильностью и характером, и «Манчестер Юнайтед» придется столкнуться с этим в ближайшие пару недель», – сказал бывший игрок «МЮ».

