Хавбек «Райо» Паласон о матче «Барсы» в Майами: «Ла Лига принадлежит испанским болельщикам. Это фальсифицирует турнир – они отнимают игру у фанатов «Вильярреала»

Иси Паласон не поддержал идею проведения матча Ла Лиги в США.

Ранее сообщалось , что Королевская испанская футбольная федерация направила запрос в УЕФА по поводу проведения матча «Барселоны» и «Вильярреала » в Майами в декабре. «Реал» выступил против матча чемпионата Испании за пределами страны.

«Мне не нравится эта идея, потому что Ла Лига принадлежит испанским болельщикам.

Это фальсифицирует соревнование в том смысле, что они отнимают игру у болельщиков «Вильярреала», – сказал полузащитник «Райо Вальекано» Иси Паласон.

