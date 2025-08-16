Хавбек «Райо» Паласон о матче «Барсы» в Майами: «Ла Лига принадлежит испанским болельщикам. Это фальсифицирует турнир – они отнимают игру у фанатов «Вильярреала»
Иси Паласон не поддержал идею проведения матча Ла Лиги в США.
Ранее сообщалось, что Королевская испанская футбольная федерация направила запрос в УЕФА по поводу проведения матча «Барселоны» и «Вильярреала» в Майами в декабре. «Реал» выступил против матча чемпионата Испании за пределами страны.
«Мне не нравится эта идея, потому что Ла Лига принадлежит испанским болельщикам.
Это фальсифицирует соревнование в том смысле, что они отнимают игру у болельщиков «Вильярреала», – сказал полузащитник «Райо Вальекано» Иси Паласон.
«Реал» против игры «Барсы» в США – новый конфликт с Ла Лигой. Угрожают обращением в ФИФА, УЕФА и суд
Кто станет лучшим игроком сезона в АПЛ?18627 голосов
Мохамед Салах
Коул Палмер
Эрлинг Холанд
Букайо Сака
Бруну Фернандеш
Кто-то другой
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Cadena SER
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости