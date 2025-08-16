Симеоне о матче «Барсы» в США: «Мы беспокоимся о вещах, которые могут произойти, и в итоге изматываем себя тем, что не происходит. Давайте сосредоточимся на сегодня»
Диего Симеоне высказался о возможном матче «Барсы» и «Вильярреала» в США.
Ранее сообщалось, что Королевская испанская футбольная федерация направила запрос в УЕФА по поводу проведения матча «Барселоны» и «Вильярреала» в Майами в декабре. «Реал Мадрид» выступил против матча чемпионата Испании за пределами страны.
«Мы постоянно беспокоимся о вещах, которые могут произойти. И в итоге изматываем себя из-за вещей, которые на самом деле не происходят. Давайте сосредоточимся на том, что у нас есть сегодня», – сказал тренер «Атлетико».
Опубликовано: Sports
Источник: Cadena Ser
