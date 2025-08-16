Семеньо о расизме на матче с «Ливерпулем»: «Вчерашний вечер навсегда останется в моей памяти – не из-за слов одного человека, а из-за того, как сплотилась вся футбольная семья»

Энтойн Семеньо высказался о расистском инциденте в матче АПЛ.

Полузащитник «Борнмута » подвергся расистским оскорблениям в ходе матча первого тура АПЛ против «Ливерпуля» (2:4).

«Вчерашний вечер на «Энфилде» навсегда останется в моей памяти – не из-за слов одного человека, а из-за того, как сплотилась вся футбольная семья. Спасибо моим товарищам по «Борнмуту», которые поддержали меня в тот момент, игрокам и болельщикам «Ливерпуля», которые проявили свой настоящий характер, судьям Премьер-лиги, которые отнеслись к этому профессионально. Футбол показал себя с лучшей стороны именно тогда, когда это было нужнее всего.

Забивая эти два гола, я словно говорил на единственном языке, который действительно важен на поле. Вот почему я играю – ради таких моментов, ради моих партнеров по команде, ради всех, кто верит в то, какой может быть эта прекрасная игра.

Огромное количество сообщений с поддержкой со всего футбольного мира напоминает мне, почему я люблю этот вид спорта. Мы продолжаем двигаться вперед вместе», – написал Семеньо.

Фанат в инвалидной коляске оскорбил Семеньо на почве расизма. 47-летнего болельщика «Ливерпуля» вывели со стадиона в перерыве матча с «Борнмутом», полиция ведет расследование