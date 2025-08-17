  • Спортс
  • Экс-судья Федотов считает, что Левников ошибся, не назначив пенальти на Алвесе: «Контакт был, футболист ЦСКА сыграл в мяч, игрок «Динамо» не успел – это 11-метровый»
Экс-судья Федотов считает, что Левников ошибся, не назначив пенальти на Алвесе: «Контакт был, футболист ЦСКА сыграл в мяч, игрок «Динамо» не успел – это 11-метровый»

Игорь Федотов не согласен с неназначенным пенальти в ворота «Динамо».

Бело-голубые уступили ЦСКА в матче 5-го тура Мир РПЛ (1:3). 

На 54-й минуте полузащитник армейцев Матеус Алвес упал в штрафной бело-голубых после контакта с ногой Дениса Макарова – футболисты тянулись к мячу после подачи Матвея Кисляка с углового. Левников не зафиксировал нарушения и после просмотра видеоповтора оставил в силе решение не назначать пенальти.

«Левников долго смотрел и, наверное, начал додумывать, что контакт незначительный. Хотя мы до этого видели, как арбитры правильно назначали 11-метровые, исходя из того, кто сыграл в мяч.

Контакт был, футболист ЦСКА сыграл в мяч, игрок «Динамо» не успел. То же самое, что и в матчах «Спартак» – «Зенит», «Спартак» – «Балтика». Там трактовали одинаково, а здесь для Левникова это почему-то не 11-метровый.

Мы не можем говорить о степени контакта, потому что Левников со своей позиции даже не видел, кто сыграл в мяч, и спрашивал ассистента. Хотя должен был правильно определить эпизод и видеть всю картину. Позиция была открытая. Если футболист ЦСКА сыграл в мяч, то это 11-метровый.

Додумывать здесь нет смысла. Контакт есть – 11-метровый. Картина должна быть такой, но Левников ее перевернул. Он ошибочно не назначил пенальти и так же ошибочно не изменил решения после просмотра повтора», – сказал экс-арбитр РПЛ

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Чемпионат»
