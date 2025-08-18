Круговой о симуляции в матче с «Динамо»: «Прямая красная должна была быть на мне Лещуку»
Данил Круговой не согласен с желтой карточкой, полученной в матче с «Динамо» (3:1).
На 47-й минуте защитник ЦСКА, выбегавший с мячом к воротам соперника, упал после столкновения с вратарем Игорем Лещуком за пределами штрафной и получил предупреждение за симуляцию.
«Красная должна была быть на мне Лещуку, как сказали. Прямая», — сказал Круговой.
Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
