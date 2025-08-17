Лапочкин о неназначенном пенальти на Алвесе: «Я в недоумении, почему Левников остался при своем. На повторе видно, как Макаров бьет игрока ЦСКА в голеностоп»

Сергей Лапочкин считает, что ЦСКА должен был бить пенальти в матче с «Динамо».

Встреча 5-го тура Мир РПЛ завершилась победой армейцев (3:1).

На 54-й минуте полузащитник армейцев Матеус Алвес упал в штрафной бело-голубых после контакта с ногой Дениса Макарова – футболисты тянулись к мячу после подачи Матвея Кисляка с углового. Левников не зафиксировал нарушения и после просмотра видеоповтора оставил в силе решение не назначать пенальти.

«Левников подходит к монитору, долго смотрит и почему‑то остается при своем мнении. На поле мы видели, что у него не было мнения, он спрашивал у ассистента, кто сыграл в мяч.

У видеомонитора ему дают хороший повтор, где видно, что нападающий играет в мяч, а защитник бьет ему в голеностоп. Именно бьет, а не касается – есть действие. Почему Левников остался при своем мнении – я в недоумении», – сказал бывший арбитр ФИФА.