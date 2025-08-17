  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Лапочкин о неназначенном пенальти на Алвесе: «Я в недоумении, почему Левников остался при своем. На повторе видно, как Макаров бьет игрока ЦСКА в голеностоп»
15

Лапочкин о неназначенном пенальти на Алвесе: «Я в недоумении, почему Левников остался при своем. На повторе видно, как Макаров бьет игрока ЦСКА в голеностоп»

Сергей Лапочкин считает, что ЦСКА должен был бить пенальти в матче с «Динамо».

Встреча 5-го тура Мир РПЛ завершилась победой армейцев (3:1). 

На 54-й минуте полузащитник армейцев Матеус Алвес упал в штрафной бело-голубых после контакта с ногой Дениса Макарова – футболисты тянулись к мячу после подачи Матвея Кисляка с углового. Левников не зафиксировал нарушения и после просмотра видеоповтора оставил в силе решение не назначать пенальти.

«Левников подходит к монитору, долго смотрит и почему‑то остается при своем мнении. На поле мы видели, что у него не было мнения, он спрашивал у ассистента, кто сыграл в мяч.

У видеомонитора ему дают хороший повтор, где видно, что нападающий играет в мяч, а защитник бьет ему в голеностоп. Именно бьет, а не касается – есть действие. Почему Левников остался при своем мнении – я в недоумении», – сказал бывший арбитр ФИФА. 

А что теперь делать со Станковичем?13668 голосов
ОставлятьДеян Станкович
Все равно увольнятьСпартак
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
logoсудьи
logoпремьер-лига Россия
logoДенис Макаров
logoСергей Лапочкин
logoЦСКА
logoМатеус Алвес
logoКирилл Левников
logoДинамо Москва
logoМатч ТВ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Лапочкин о желтой Круговому за симуляцию в матче с «Динамо»: «Лещук в подкате задел Данила левой ногой. Должна была быть красная вратарю за лишение явной возможности забить»
25сегодня, 18:00
Фабио Челестини: «ЦСКА мог делать 4:1 и закрывать игру с «Динамо». Судьи могут делать ошибки, я тоже могу»
38сегодня, 17:57
Лукин о 3:1 с «Динамо»: «Был чистый пенальти, но не мне оценивать. ЦСКА набрал хороший ход, рад, что мы победили в дерби»
20сегодня, 17:37
Журавель о работе Левникова в матче «Динамо» – ЦСКА: «Желтая Круговому за симуляцию – абсурд. В контакте Макарова больше поводов для пенальти, чем в матче «Спартака»
19сегодня, 17:06
ЦСКА обратится в ЭСК по поводу желтой Круговому за симуляцию и неназначенного пенальти на Алвесе в матче с «Динамо»: «Дважды кряду необъяснимые судейские решения»
76сегодня, 17:01Фото
Главные новости
«МЮ» нанес 20+ ударов по воротам «Арсенала» в АПЛ впервые с 2011 года. Тогда манкунианцы победили 8:2, сейчас проиграли 0:1
1016 минут назад
У ЦСКА при Челестини 11 очков в 5 турах Мир РПЛ. Только Газзаев, Слуцкий и Долматов начинали лучше
622 минуты назад
Аморим о голе «Арсенала»: «Это не игра в мяч. Мы не меняем правила, а должны приспосабливаться – нужно быть сильнее. «МЮ» был лучшей командой сегодня»
4437 минут назад
Артета про 1:0 с «МЮ»: «До меня «Арсенал» не выигрывал на «Олд Траффорд» 18 или 20 лет. Мы победили уже много раз и все равно не удовлетворены. Вижу, что игроки жаждут намного большего»
4445 минут назад
Касерес об 1:3 с ЦСКА: «Первый тайм вообще позорный, «Динамо» ничего не делало. Тренер сказал, что нужно вообще все менять»
1448 минут назад
Бруну о 0:1: «У «Арсенала» не было моментов после гола, «МЮ» контролировал игру и владел мячом. Нам говорили, будут чаще свистеть, если блокируют вратаря – на деле просто слова»
3853 минуты назад
Лапочкин о желтой Круговому за симуляцию в матче с «Динамо»: «Лещук в подкате задел Данила левой ногой. Должна была быть красная вратарю за лишение явной возможности забить»
25сегодня, 18:00
Фабио Челестини: «ЦСКА мог делать 4:1 и закрывать игру с «Динамо». Судьи могут делать ошибки, я тоже могу»
38сегодня, 17:57
«МЮ» не обыгрывает «Арсенал» в АПЛ с 2022 года – 5 поражений и ничья
22сегодня, 17:50
Карпин об 1:3 с ЦСКА: «Первые 15 минут одна команда была на поле, «Динамо» создавало моменты. Никто не ожидал ошибки Бителло»
76сегодня, 17:48
Ко всем новостям
Последние новости
Лунев принял снюс на матче с ЦСКА – это попало в эфир. Врач «Динамо» отреагировал: «Возможно, теперь бросит. Призываю всех отказаться от этой вредной привычки, лучше закинуть барбариску»
2 минуты назад
«Краснодар» – «Сочи». 2:0 – Сперцян сделал дубль, Марсело удален. Онлайн-трансляция
127 минут назадLive
Райя об 1:0 с «МЮ»: «Арсенал» сыграл не лучшим образом – забили после углового и боролись до конца. Три очка очень важны в таких матчах»
17 минут назад
«Бавария» сделает первое предложение по Нкунку в ближайшие дни. Вариант с арендой был отклонен «Челси» и самим игроком
9 минут назад
«Нант» – «ПСЖ». Забарный и Шевалье в старте, Сафонов и Хвича в запасе. Онлайн-трансляция начнется в 21:45
914 минут назад
Лига 1 стартовала! «ПСЖ» Сафонова в гостях у «Нанта», «Париж» уступил «Анже», «Лилль» сыграл 3:3 с «Брестом»
4115 минут назадLive
Артета выиграл 8 из 12 матчей АПЛ против «МЮ» в тренерской карьере. Больше побед лишь над «Вулверхэмптоном»
420 минут назад
«Эспаньол» – «Атлетико». Онлайн-трансляция начнется в 22:30
222 минуты назад
Кубок Италии. «Милан» сыграет с «Бари», «Парма» победила «Пескару»
435 минут назад
«Милан» – «Бари». Леау и Пулишич играют. Онлайн-трансляция начнется в 22:15
136 минут назад