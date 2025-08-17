Макаров задел Алвеса ногой в штрафной «Динамо» – Левников смотрел ВАР на предмет пенальти в пользу ЦСКА, но назначил удар от ворот. Карпин посмеялся после решения
ЦСКА не получил пенальти в матче с «Динамо».
На 54-й минуте полузащитник армейцев Матеус Алвес упал в штрафной бело-голубых после контакта с ногой Дениса Макарова – футболисты тянулись к мячу после подачи Матвея Кисляка с углового.
Главный судья Кирилл Левников не зафиксировал нарушения, однако был приглашен к монитору для просмотра повтора. После консультации с ВАР арбитр оставил в силе решение не назначать пенальти. «Динамо» разыграло мяч от ворот.
В этот момент в трансляции показали главного тренера «Динамо» Валерия Карпина, который посмеялся после решения судьи.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
