Макаров задел Алвеса ногой в штрафной «Динамо» – Левников смотрел ВАР на предмет пенальти в пользу ЦСКА, но назначил удар от ворот. Карпин посмеялся после решения

ЦСКА не получил пенальти в матче с «Динамо».

На 54-й минуте полузащитник армейцев Матеус Алвес упал в штрафной бело-голубых после контакта с ногой Дениса Макарова – футболисты тянулись к мячу после подачи Матвея Кисляка с углового.

Главный судья Кирилл Левников не зафиксировал нарушения, однако был приглашен к монитору для просмотра повтора. После консультации с ВАР арбитр оставил в силе решение не назначать пенальти. «Динамо» разыграло мяч от ворот.

В этот момент в трансляции показали главного тренера «Динамо » Валерия Карпина , который посмеялся после решения судьи.