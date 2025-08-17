Журавель о работе Левникова в матче «Динамо» – ЦСКА: «Желтая Круговому за симуляцию – абсурд. В контакте Макарова больше поводов для пенальти, чем в матче «Спартака»
Тимур Журавель раскритиковал работу Кирилла Левникова на матче «Динамо» – ЦСКА.
Встреча 5-го тура Мир РПЛ завершилась победой армейцев (3:1).
«Мне кажется, в матче «Динамо» – ЦСКА мы видим, как статус судьи номер один играет против Левникова. Похоже, он слишком поверил в себя.
Желтая Круговому за симуляцию – абсурд. И ВАР будто боится звать его на пересмотр. А когда чуть позже зовет, Левников отказывается признавать ошибку.
В контакте Макарова и Алвеса гораздо больше поводов для пенальти, чем накануне в матче «Спартака». В прошлом сезоне мы видели, как гиперуверенность Левникова в себе приводила к крутым решениям. Сегодня та же уверенность играет против него», – написал комментатор «Матч ТВ» в своем телеграм-канале.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал Тимура Журавеля
