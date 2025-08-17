  • Спортс
  • Фабио Челестини: «ЦСКА мог делать 4:1 и закрывать игру с «Динамо». Судьи могут делать ошибки, я тоже могу»
Фабио Челестини: «ЦСКА мог делать 4:1 и закрывать игру с «Динамо». Судьи могут делать ошибки, я тоже могу»

Фабио Челестини считает, что ЦСКА мог разгромить «Динамо» (3:1).

– Понятно, что во втором тайме они воодушевились, они проигрывали 0:3, им нужно было отыгрываться. У нас были свои моменты, мы могли несколько эпизодов реализовать, делать 4:1 и уже закрывать игру.

– Вы сегодня сделали только две замены. Хотелось бы сделать больше?

– Мы сегодня играли в гостях у «Динамо», не так‑то легко было играть. Было очень высокое давление, поэтому выводить молодого, неопытного игрока в такой матч… Я предпочел оставить основную обойму, не делать замену, потому что при таком накале страстей играть очень сложно.

– Как оцените судейство?

– Я не говорю о судьях, не делаю комментарии, когда ситуация в нашу пользу или против. Я должен обращать внимание на то, что делает моя команда. Судьи тоже могут делать ошибки, я тоже могу, – сказал главный тренер ЦСКА.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
