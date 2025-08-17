Лукин о 3:1 с «Динамо»: «Был чистый пенальти, но не мне оценивать. ЦСКА набрал хороший ход, рад, что мы победили в дерби»

Матвей Лукин высказался после победы ЦСКА в дерби с «Динамо».

В матче 5-го тура Мир РПЛ армейцы победили в гостях со счетом 3:1.

На 54-й минуте полузащитник ЦСКА Матеус Алвес упал в штрафной бело-голубых после контакта с ногой Дениса Макарова – футболисты тянулись к мячу после подачи Матвея Кисляка с углового. Главный арбитр матча Кирилл Левников не зафиксировал нарушения и после просмотра видеоповтора оставил в силе решение не назначать пенальти.

– Было очень классно выиграть. В первом тайме мы показали очень хорошую игру, должны были так продолжать во втором. Как по мне, был чистый пенальти, но не мне оценивать, пусть это делают люди, которые в этом разбираются. Всех с победой, двигаемся дальше, мы набрали хороший ход.

– О чем говорили в раздевалке? Ведь было очевидно, что Карпин будет мотивировать футболистов «Динамо» на второй тайм.

– Их мотивировали еще до начала матча. Это дерби, очень важный матч, и я очень рад, что мы победили.

– Какой футбол ставит Фабио Челестини?

– Все вместе. Атакующий, сдерживающий, балансирующий. Но больше атакующий и рискованный. Игра первым номером приносит свои плоды, мы выигрываем и двигаемся от матча к матчу, – сказал защитник ЦСКА.