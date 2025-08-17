Лапочкин о желтой Круговому за симуляцию в матче с «Динамо»: «Лещук в подкате задел Данила левой ногой. Должна была быть красная вратарю за лишение явной возможности забить»

Сергей Лапочкин считает, что Игорь Лещук должен был быть удален в дерби с ЦСКА.

«Динамо» уступило в дерби в 5-м туре Мир РПЛ (1:3).

На 47-й минуте защитник армейцев Данил Круговой, выбегавший с мячом к воротам «Динамо», упал после столкновения с Лещуком за пределами штрафной и получил желтую карточку за симуляцию.

«Там было нарушение правил, и должна была быть красная карточка Лещуку за лишение явной возможности забить гол. Мы видим, что он идет в подкат и задевает левой ногой Кругового. Получается, что мы ни о какой симуляции не можем говорить.

Есть контакт, Данил прокидывает мяч, а дальше вратарь его своей ногой сбивает. Соответственно, там пустые ворота, мяч под контролем. Поэтому мне кажется, что это фол и красная вратарю», – сказал бывший арбитр ФИФА.