Аморим о голе «Арсенала»: «Это не игра в мяч. Мы не меняем правила, а должны приспосабливаться – нужно быть сильнее. «МЮ» был лучшей командой сегодня»
Рубен Аморим высказался о победном голе «Арсенала» в ворота «МЮ».
«Манчестер Юнайтед» уступил «Арсеналу» (0:1) в домашнем матче 1-го тура АПЛ. Счет на 13-й минуте открыл Риккардо Калафьори после ошибки голкипера «МЮ» – Байындыр не зафиксировал летящий мяч. Турок жаловался на нарушение со стороны Вильяма Салиба, но гол был засчитан.
«Подобное случалось в прошлом году. Это не игра в мяч. Я понимаю желание забить, но когда вы задеваете вратаря... Иногда вы толкаетесь и не можете дотянуться до мяча
Мы должны быть сильнее. Мы не меняем правила, мы должны приспосабливаться к ним. Сегодня, я думаю, мы были лучшей командой.
У нас есть игроки, способные победить в любом матче АПЛ. Мы должны сосредоточиться и забыть про шум. Неважно, кто играет, мы хотим побеждать», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».
