Бруну о 0:1: «У «Арсенала» не было моментов после гола, «МЮ» контролировал игру и владел мячом. Нам говорили, будут чаще свистеть, если блокируют вратаря – на деле просто слова»

Бруну Фернандеш высказался о поражении от «Арсенала» (0:1) в 1-м туре АПЛ.

Единственный гол забил Риккардо Калафьори с углового после ошибки Алтая Байындыра. Вратарь «МЮ» жаловался судье, что Вильям Салиба нарушал на нем правила во время подачи.

«Это только первый матч сезона, так что пока мы не можем говорить о каком-то шаге вперед. Мы пропустили гол со стандарта в самом начале, но после этого «Арсенал » не создал ни одного момента.

Мы создали много моментов, но не забили, поэтому в следующий раз должны действовать лучше. Мы контролировали игру и владели с мячом. Мы создали несколько моментов, но не забили – и это главный минус сегодняшнего дня.

Когда ты задеваешь вратаря и он не может прыгнуть – это затрудняет работу для [Алтая] Байындыра. Мы знаем, что в Премьер-лиге не часто свистят. Нам говорили на собрании, что будут чаще свистеть, если игроки блокируют и не смотрят на мяч, на деле это просто слова», – сказал полузащитник «МЮ » в интервью Sky Sports.