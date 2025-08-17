«МЮ» не обыгрывает «Арсенал» в АПЛ с 2022 года – 5 поражений и ничья
«Манчестер Юнайтед» не обыгрывает «Арсенал» в АПЛ 6 матчей подряд.
Сегодня манкунианцы уступили на «Олд Траффорд» в матче 1-го тура Премьер-лиги (0:1).
«Арсенал» обыгрывал «Манчестер Юнайтед» в 5 из 6 последних матчей в чемпионате, еще одна встреча команд завершилась вничью. Последний раз «МЮ» одержал победу 4 сентября 2022 года (3:1).
Отметим, что «МЮ» обыграл «Арсенал» по пенальти в 3-м раунде Кубка Англии прошлого сезона (1:1, пенальти – 5:3).
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
