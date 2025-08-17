«МЮ» при Амориме проиграл 15 из 28 матчей в АПЛ. Команда набирает меньше очка за тур

«Манчестер Юнайтед» при Амориме проиграл в АПЛ вдвое больше матчей, чем выиграл.

Сегодня манкунианцы уступили «Арсеналу » (0:1) в стартовом туре чемпионата.

В общей сложности Рубен Аморим провел на посту главного тренера «МЮ » 28 игр в АПЛ . Команда потерпела в них 15 поражений, одержала 7 побед и 6 раз сыграла вничью.

В среднем «Юнайтед» набирает под руководством португальца 0,96 очка за тур.