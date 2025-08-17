Орлов о Дугласе: «Как он сдал! Уже не назовешь лучшим левым защитником РПЛ. Столько брака в передачах и удаление. Вега выглядит предпочтительнее»
Геннадий Орлов раскритиковал игру Дугласа Сантоса за «Зенит».
Сине-бело-голубые сыграли вничью со «Спартаком» (2:2) в 5-м туре Мир РПЛ. Защитник петербуржцев наступил на ногу форварду Манфреду Угальде на 50-й минуте матча и получил вторую желтую карточку.
«У меня большие претензии к Дугласу Сантосу. Как он сдал! Его уже нельзя назвать лучшим левым защитником чемпионата. Столько брака в передачах... Играет довольно посредственно.
Ну и удаление. Вторая желтая. Если ты опаздываешь к мячу, зачем фолишь? Наступ – это стопроцентный «горчичник». А Дуглас, на секундочку, капитан команды... Да и в атаке бразилец не помощник.
Раньше он выполнял великолепные диагонали. Где они? Вот вышедший на замену Вега сейчас выглядит предпочтительнее», – сказал комментатор Геннадий Орлов.
А что теперь делать со Станковичем?11659 голосов
Оставлять
Все равно увольнять
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Спорт-Экспресс»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости