Орлов о Дугласе: «Как он сдал! Уже не назовешь лучшим левым защитником РПЛ. Столько брака в передачах и удаление. Вега выглядит предпочтительнее»

Геннадий Орлов раскритиковал игру Дугласа Сантоса за «Зенит».

Сине-бело-голубые сыграли вничью со «Спартаком » (2:2) в 5-м туре Мир РПЛ . Защитник петербуржцев наступил на ногу форварду Манфреду Угальде на 50-й минуте матча и получил вторую желтую карточку.

«У меня большие претензии к Дугласу Сантосу . Как он сдал! Его уже нельзя назвать лучшим левым защитником чемпионата. Столько брака в передачах... Играет довольно посредственно.

Ну и удаление. Вторая желтая. Если ты опаздываешь к мячу, зачем фолишь? Наступ – это стопроцентный «горчичник». А Дуглас, на секундочку, капитан команды... Да и в атаке бразилец не помощник.

Раньше он выполнял великолепные диагонали. Где они? Вот вышедший на замену Вега сейчас выглядит предпочтительнее», – сказал комментатор Геннадий Орлов .