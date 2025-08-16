  • Спортс
21

Экс-судья Федотов об удалении Дугласа: «Чистяков погорячился, мягко говоря. Сантос опоздал, но наступ случился на носок игрока «Спартака». Для меня это не 2-я желтая»

Дугласа Сантоса не следовало удалять за фол на Манфреде Угальде, считает Федотов.

«Основания для второй желтой были. Если исходить из статуса матча, то Чистяков, мягко говоря, погорячился. Сантос опоздал, но наступ случился на носок игрока «Спартака». Это решение арбитра в поле, он так увидел, поэтому предъявить, по сути, нечего. Возможно, пересмотрит потом и подумает, что поспешил.

Для меня это не вторая желтая, если исходить из хода игры. Но основания, опять же, были. Что мы увидели на повторе и что арбитр увидел на поле – это, скорее всего, две разные картины», – отметил экс-арбитр Игорь Федотов.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Чемпионат»
