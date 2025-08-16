  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Лапочкин об удалении Дугласа в матче со «Спартаком»: «Слишком суровое наказание, оно ошибочно. Наступ на карточку должен быть акцентированный, полной стопой»
50

Лапочкин об удалении Дугласа в матче со «Спартаком»: «Слишком суровое наказание, оно ошибочно. Наступ на карточку должен быть акцентированный, полной стопой»

Сергей Лапочкин считает удаление Дугласа Сантоса в игре со «Спартаком» ошибочным.

«Зенит» сыграл вничью с красно-белыми в 5-м туре Мир РПЛ (2:2). Защитник петербуржцев Сантос наступил на ногу форварду Манфреду Угальде на 50-й минуте матча и получил вторую желтую карточку.

«Мы видим, что игрок «Спартака» за линией офсайда, но он никак не влияет на эпизод. Дуглас Сантос идет в единоборство, вступает в него и совершает фол. Да, небольшой наступ. Скорость вступления в единоборство абсолютно нормальная. Он стоит на двух ногах, не катится, делает небольшой выпад и дальше небольшой наступ на ногу – это фол.

Но нам уже несколько лет говорят, что не каждый наступ – желтая карточка. Наступ на карточку должен быть акцентированный, полной стопой. Здесь я этого не вижу, поэтому мне кажется, что показать в этой ситуации вторую желтую – слишком суровое наказание, оно ошибочно», – сказал бывший арбитр. 

Семак о 2-й желтой Дугласа в матче со «Спартаком»: «Не согласен абсолютно, не было акцентированного надавливания. Удаление в таком матче – кому оно нужно?»

А что теперь делать со Станковичем?3926 голосов
ОставлятьДеян Станкович
Все равно увольнятьСпартак
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
logoпремьер-лига Россия
Артем Чистяков судья
logoДуглас Сантос
logoсудьи
logoЗенит
logoСпартак
logoСергей Лапочкин
logoМанфред Угальде
logoМатч ТВ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Пеп Гвардиола: «В «Ман Сити» слишком много игроков, клуб знает об этом с прошлого сезона. Это нездоровая ситуация. Не люблю оставлять футболистов дома, так хорошую атмосферу не создать»
19 минут назад
Кейн выиграл второй трофей в «Баварии» – Суперкубок Германии. С «Тоттенхэмом» и сборной Англии у форварда не было титулов
830 минут назад
«Захарян не в заявке, с ним все норм, тренерский штаб принял такое решение». Брат Арсена о невключении хавбека в состав «Сосьедада» на матч с «Валенсией»
1032 минуты назад
«Бавария» выиграла Суперкубок Германии впервые с 2022-го. У мюнхенцев 11 побед – больше всех
233 минуты назад
«Бавария» взяла Суперкубок Германии, обыграв «Штутгарт» – 2:1. Кейн, Диас и Левелинг забили
2934 минуты назад
«Ноттингем Форест» купил Макати у «Ман Сити» за 30 млн фунтов с учетом бонусов. Контракт – на 5 лет
1142 минуты назадФото
Защитник «Мальорки» Раильо о голе Феррана: «Если ты падаешь на газон при попадании в голову, игра должна быть остановлена. Игроки «Барсы» говорили, что они не виноваты»
1551 минуту назад
Флик про 3:0 с «Мальоркой»: «Матч не понравился, «Барселона» играла на 50% - против 9 футболистов так нельзя. Могли добиться намного большего»
1457 минут назад
Знаменитая академия «Барселоны» называется La Masia. Знаете, что это значит?
59 минут назадТесты и игры
«Барселона» одержала 23 разгромные победы при Флике. Сегодня – над «Мальоркой» (3:0)
26сегодня, 19:51
Ко всем новостям
Последние новости
Гладилин о «Спартаке»: «Шансы на чемпионство не потеряны – нужно выдать серию в 5-6 игр. У команды огромный потенциал, два состава, по сути. Игра с «Зенитом» понравилась»
38 минут назад
Экс-судья Бурруль про фол Рафиньи на Морее: «Форвард «Барселоны» должен был быть удален – по тем же критериям, что и в случае с Мурики»
68 минут назад
Товарищеские матчи. «Интер» обыграл «Олимпиакос», «Ювентус» победил «Аталанту»
14 минут назад
Черчесов о 3:1 с «Крыльями»: «Мне понравился результат, самоотдача игроков «Ахмата». В плане игры хотелось бы быть чуть‑чуть креативней»
319 минут назад
Ненад Сакич: «Спартак» рассчитывал на лучшие результаты на старте. Мы переживаем негативный период. Надеюсь, будем прибавлять и увидим команду, которая была в прошлом сезоне»
319 минут назад
Андрей Канчельскис: «Верю, что Бенитес может возглавить «Спартак». Красно-белых знают в Европе, они приглашали немецких и итальянских специалистов»
621 минуту назад
Компани взял второй трофей в карьере тренера – Суперкубок Германии
133 минуты назад
Диас забил в дебютном матче за «Баварию» – «Штутгарту» в Суперкубке
244 минуты назад
У Ямаля 26 (13+13) очков в 2025-м. Вингер «Барсы» забил и отдал голевой пас в матче с «Мальоркой»
450 минут назад
«Брентфорд» за рекордные для себя 37+5 млн фунтов купил Уаттара у «Борнмута». Контракт с вингером – по схеме «5+1»
558 минут назадФото