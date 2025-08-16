Лапочкин об удалении Дугласа в матче со «Спартаком»: «Слишком суровое наказание, оно ошибочно. Наступ на карточку должен быть акцентированный, полной стопой»

Сергей Лапочкин считает удаление Дугласа Сантоса в игре со «Спартаком» ошибочным.

«Зенит » сыграл вничью с красно-белыми в 5-м туре Мир РПЛ (2:2). Защитник петербуржцев Сантос наступил на ногу форварду Манфреду Угальде на 50-й минуте матча и получил вторую желтую карточку .

«Мы видим, что игрок «Спартака » за линией офсайда, но он никак не влияет на эпизод. Дуглас Сантос идет в единоборство, вступает в него и совершает фол. Да, небольшой наступ. Скорость вступления в единоборство абсолютно нормальная. Он стоит на двух ногах, не катится, делает небольшой выпад и дальше небольшой наступ на ногу – это фол.

Но нам уже несколько лет говорят, что не каждый наступ – желтая карточка. Наступ на карточку должен быть акцентированный, полной стопой. Здесь я этого не вижу, поэтому мне кажется, что показать в этой ситуации вторую желтую – слишком суровое наказание, оно ошибочно», – сказал бывший арбитр.

Семак о 2-й желтой Дугласа в матче со «Спартаком»: «Не согласен абсолютно, не было акцентированного надавливания. Удаление в таком матче – кому оно нужно?»