  • Батраков – самый дорогой игрок РПЛ, CIES оценил хавбека «Локо» в 38-44 млн евро. Энрике за 32-37 млн – самый дорогой в «Зените», Кисляк за 28-33 – в ЦСКА, Угальде за 19-22 млн – в «Спартаке»
33

Батраков – самый дорогой игрок РПЛ, CIES оценил хавбека «Локо» в 38-44 млн евро. Энрике за 32-37 млн – самый дорогой в «Зените», Кисляк за 28-33 – в ЦСКА, Угальде за 19-22 млн – в «Спартаке»

CIES Football Observatory назвал самых дорогих игроков каждой команды Мир РПЛ.

И на основе этого сформировал рейтинг, выбрав по одному самому дорогому футболисту каждой команды.

1. «Локомотив» – Алексей Батраков (38-44 млн евро)

2. «Зенит» – Луис Энрике (32-37 млн евро)

3. ЦСКАМатвей Кисляк (28–33 млн евро)

4. «Динамо Москва» – Константин Тюкавин (19-22 млн евро)

5. «Спартак» – Манфред Угальде (19-22 млн евро)

6. «Краснодар» – Станислав Агкацев (13-15 млн евро)

7. «Рубин» – Илья Рожков (7,8-9 млн евро)

8. «Ростов» – Иван Комаров (5,3-6,2 млн евро)

9. «Сочи» – Сауль Гуарирапа (4,9-5,7 млн евро)

10. «Крылья Советов» — Вадим Раков (4,2-4,9 млн евро)

11. «Ахмат» – Максим Самородов (3,9-4,5)

12. «Балтика» – Брайан Хиль (3,7-4,3 млн евро)

13. «Акрон» — Дмитрий Пестряков (2,7–3,2 млн евро)

14. «Пари НН» — Олакулеле Олусегун (2,6-3,1 млн евро)

15. «Оренбург» – Саид Сахархизан (1,4-1,7 млн евро)

16. «Динамо Махачкала» – Гамид Агаларов (1,3-1,5 млн евро)

Опубликовано: Sports
Источник: CIES
