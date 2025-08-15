Батраков – самый дорогой игрок РПЛ, CIES оценил хавбека «Локо» в 38-44 млн евро. Энрике за 32-37 млн – самый дорогой в «Зените», Кисляк за 28-33 – в ЦСКА, Угальде за 19-22 млн – в «Спартаке»