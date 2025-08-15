Батраков – самый дорогой игрок РПЛ, CIES оценил хавбека «Локо» в 38-44 млн евро. Энрике за 32-37 млн – самый дорогой в «Зените», Кисляк за 28-33 – в ЦСКА, Угальде за 19-22 млн – в «Спартаке»
И на основе этого сформировал рейтинг, выбрав по одному самому дорогому футболисту каждой команды.
1. «Локомотив» – Алексей Батраков (38-44 млн евро)
2. «Зенит» – Луис Энрике (32-37 млн евро)
3. ЦСКА – Матвей Кисляк (28–33 млн евро)
4. «Динамо Москва» – Константин Тюкавин (19-22 млн евро)
5. «Спартак» – Манфред Угальде (19-22 млн евро)
6. «Краснодар» – Станислав Агкацев (13-15 млн евро)
7. «Рубин» – Илья Рожков (7,8-9 млн евро)
8. «Ростов» – Иван Комаров (5,3-6,2 млн евро)
9. «Сочи» – Сауль Гуарирапа (4,9-5,7 млн евро)
10. «Крылья Советов» — Вадим Раков (4,2-4,9 млн евро)
11. «Ахмат» – Максим Самородов (3,9-4,5)
12. «Балтика» – Брайан Хиль (3,7-4,3 млн евро)
13. «Акрон» — Дмитрий Пестряков (2,7–3,2 млн евро)
14. «Пари НН» — Олакулеле Олусегун (2,6-3,1 млн евро)
15. «Оренбург» – Саид Сахархизан (1,4-1,7 млн евро)
16. «Динамо Махачкала» – Гамид Агаларов (1,3-1,5 млн евро)