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Испания – Швейцария. Онлайн-трансляция начнется в 22:45

Сборная Испании примет Швейцарию в 6-м туре Лиги наций.

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 22:45 по московскому времени.

Игру в прямом эфире покажет Оkkо.

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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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