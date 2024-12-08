Мбаппе и Анчелотти получили по желтой в перерыве матча с «Жироной» за споры с судьей из-за фола Хиля на Килиане в конце тайма
Карло Анчелотти и Килиан Мбаппе получили по желтой в перерыве матча с «Жироной».
«Реал» играет на выезде в матче 16-го тура Ла Лиги (2:0, второй тайм).
После свистка на перерыв тренер мадридцев подошел к главному судье матча Хесусу Мансано, чтобы высказать тому претензии. Анчелотти был недоволен тем, что судья проигнорировал фол Брайана Хиля на Килиане Мбаппе в конце первого тайма.
Мансано показал итальянцу желтую карточку за споры. Поговорить с арбитром в перерыве отправился и Килиан Мбаппе, за что также получил предупреждение.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Marca
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