Мбаппе и Анчелотти получили по желтой в перерыве матча с «Жироной» за споры с судьей из-за фола Хиля на Килиане в конце тайма

Карло Анчелотти и Килиан Мбаппе получили по желтой в перерыве матча с «Жироной».

«Реал » играет на выезде в матче 16-го тура Ла Лиги (2:0, второй тайм).

После свистка на перерыв тренер мадридцев подошел к главному судье матча Хесусу Мансано , чтобы высказать тому претензии. Анчелотти был недоволен тем, что судья проигнорировал фол Брайана Хиля на Килиане Мбаппе в конце первого тайма.

Мансано показал итальянцу желтую карточку за споры. Поговорить с арбитром в перерыве отправился и Килиан Мбаппе, за что также получил предупреждение.