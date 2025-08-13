8 моих любимых празднований голов в АПЛ. Пока без Дьокереша

Анри, сальто Нани и Мичу.

Вы знаете, что будет, когда Виктор Дьокереш забьет первый гол в Премьер-лиге. Тут же изобразит маску, скрестив на лице руки. То же самое сделают сотни (тысячи?) болельщиков «Арсенала» на стадионе.

Так коллекция персональных празднований АПЛ пополнится новым видным экземпляром.

Важно ли это? Еще как. Режиссер трансляции потеряет работу, если все пропустит.

За тридцать три сезона игроки АПЛ перепробовали все: скромные и неистовые, забавные и оскорбительные, простенькие и акробатические празднования. Некоторые ритуалы повторялись и превратились в фирменные. Став частью образа, игровым наследием.

И, конечно же, у меня есть любимые.

Я вот-вот покажу список, но перед этим – короткое пояснение:

● это фирменные, а значит регулярные празднования голов. Можно в один удачный день надеть майку со словами «Почему всегда я?», забить, стать легендой манчестерских дерби – и при этом не пройти отбор в наш сегодняшний конкурс. Одного раза мало, как ни крути. Зато для истории – достаточно.

● Siuuu от Криштиану? Мировой бренд – но едва ли с ним ассоциируется Англия.

● Будет ли Коул Палмер? Это лучшее сочетание празднования и имени (Колд! Круто-круто), но я вижу более справедливым, когда так отмечает голы Морган Роджерс из «Астон Виллы». Он был первым – и Палмер это знает.

● Робо-празднование Питера Крауча? Классно и весело – должно быть, все порадовались в тот единственный (!) вечер, когда старина Питер исполнил этот номер. Да, у Краучи всего одно такое празднование за всю карьеру в АПЛ – в 2017 году, после сотого гола в лиге.

● И да, мне никогда не нравился танец Старриджа. Ничего не могу поделать.

Да уж, скандальное начало.

Тим Кэйхилл из «Эвертона» против угловых флажков

Бум. Пам-пам. Бах! Забил Тим Кэйхилл! Угловому флажку опять не сдобровать.

Австралиец отыграл 8 сезонов за «Эвертон» в Премьер-лиге и забил 45 голов – для угловых флагов по всей Англии это было непростое время.

А ведь само празднование изобрел не Кэйхилл.

В ответе за страдания флажков партнер Тима по сборной Арчи Томпсон. Как-то раз он так выплеснул эмоции. Тогда-то Кэйхилл и произнес легендарные слова: «Арчи, это было круто, бро».

Лучшее применение: флажку традиционно досталось на «Стэмфорд Бридж», когда Кэйхилл забил памятный (еще и спасительный) гол ножницами. Но вот что странно: я посмотрел несколько подборок с голами «Эвертона» – и везде на первых местах мяч Тима на «Олд Траффорд» в декабре 2007-го. Кэйхилл перевисел всех в штрафной, а потом поцеловал эмблему «Эвертона» и хорошенько отделал флажок.

Готов ли я повторить это празднование: думаю, такому добряку, как я, стоит придумать что-нибудь другое.

Тьерри Анри – не видел проезда на коленях лучше

Прежде всего – я не спорю. Наверное, это не самое затейливое празднование Тьерри. На выбор – сразу несколько больших хитов. Молодым игрокам особенно нравится импровизация на ЧМ-1998: Тити забил Саудовской Аравии, обхватил угловой флажок правой рукой и замер. Только за последнее время с похожим выступили Букайо Сака, Морган Роджерс и Энтони Гордон (забив «Арсеналу»!).

Но лично я без ума от легендарных проездов на коленях.

Кажется, их Тьерри держал для особых случаев.

● Подходит ли сюда гол «Тоттенхэму» в дерби Северного Лондона?

А как же.

На глазах у всего «Хайбери»?

Да лучшей публики для такого и не придумаешь!

Осенью 2002-го Анри презентовал сольный номер: подхватил вынос Патрика Виейра у своей штрафной, дважды подбил мяч в воздухе, набрал скорость, добежал до ворот, разбросал защитников и пробил точно в угол. Не гол, а мечта.

Отпраздновал Анри тоже незабываемо. Не поленился пробежать примерно столько же обратно – лишь бы плюхнуться на колени, выкатить грудь и торжественно застыть перед трибуной с фанатами «Тоттенхэма».

Спустя 19 лет постановку Анри повторил Пьер-Эмерик Обамеянг – и тоже после гола «Тоттенхэму». «Думаю, это празднование для дерби Северного Лондона!», – пошутил в телестудии Тьерри.

(Впрочем, у Эммануэля Адебайора были другие мысли на этот счет ).

● Гол «Манчестер Сити» в феврале 2004-го. Что бросается в глаза: газон «Хайбери» в тот вечер был промокшим до последней травинки – видно по шлейфу за катящимся мячом.

Это, безусловно, одна из причин, почему Анри удалось проехать на коленях добрых пару метров. И если надо выбрать самый эффектный проезд – то вот он, прямо перед вами.

Две непревзойденные детали: 1) Тьерри с выражением абсолютного экстаза проехал мимо Дэвида Джеймса – вратарь все еще сидел на земле, ошеломленный ударом в верхний угол; 2) Коло Туре тоже повалился на траву, но проиграл Анри в грации и укатился за поле.

● Спустя почти год, в декабре, «Арсенал» сыграл 2:2 с «Челси», новой большой силой АПЛ. Анри сделал дубль – так и оставшись до конца чемпионата единственным, кому это удалось. Второй гол был чистой комедией: Анри пробил со штрафного без свистка, пока Петр Чех у левой штанги только выставлял стенку. Игроки «Челси» спорили, но Тьерри до этого не было дела – он уже скользил по газону в направлении рекламного щита «Рено», где красовался слоган Va Va Voom! (По занятному совпадению Анри в начале нулевых подписался с французской маркой машин и снимался в роликах, повторяя на камеру то самое Va Va Voom).

Лучшее применение: «Арсенал» увековечил празднование Анри гола «Тоттенхэму» статуей на углу стадиона. Думаю, ничто не сможет это перебить.

Готов ли я повторить это празднование: дайте мне сыграть на таком газоне, организуйте дождь – и я непременно это сделаю (на всякий случай закатав гетры).

У Алана Ширера было самое скучное празднование в истории. Но…

Как раз в этом что-то есть. Порой мы нуждаемся в простых, проверенных вещах. Сюрпризы ни к чему: только поднятая рука и такая искренняя радость на лице, будто Ширер забил впервые, а те пару сотен мячей наколотил кто-то другой.

Сам Алан гордится празднованием: «Лучше, чем просто хорошее».

Зато вот Майка Ричардс в студии Match of the Day высмеял главного бомбардира английского футбола: «Я в шоке. Это худшее празднование. Что это вообще? Так пресно, что, будь ты пачкой чипсов, тебя пришлось бы досаливать. Столько голов – и это все, о чем тут думаешь».

«Это случилось чертовых 260 раз», – ответил Ширер.

Лучшее применение: о, я часто вспоминаю 47-е празднование Алана. А уж 153-е – здесь слова не нужны. Такое не забывается.

Еще я вычитал, что из всех 260 голов в Премьер-лиге Ширер иначе отпраздновал всего один – последний. И такой особенный – «Сандерленду» в Тайн-Уирском дерби. Алан совершенно без шансов треснул с пенальти и развел в стороны руки, оттопырив указательные пальцы.

Кто возьмется это проверить?

Готов ли я повторить это празднование: легко, уже в следующий четверг. Как будто ничего сложного. Но чтобы проделать такое 260 (259?!) раз… Давайте вернемся к этому разговору через лет пять.

Осторожно! Ломана Трезор Луа-Луа и Нани делают сальто

Празднование, за которое тренер открутил бы голову.

Мы же могли не прятать восторг. Еще бы: сальто, кувырки в воздухе и самые разные перевороты – это прямиком из списка крутых вещей по умолчанию. С пометкой «попробуй повтори… Хотя лучше не надо».

В Премьер-лиге хватало эффектной акробатики. Кто считается лучшим? Два игрока с совершенно непохожими карьерами – конголезец Ломана Трезор Луа-Луа («Ньюкасл», «Портсмут») и Луиш Нани (вы сами знаете).

(Хотя мы должны уважать тот факт, что на ютубе есть ролик длиной в три с половиной минуты под названием «Обафеми Мартинс: искусство акробатического празднования»).

В целом празднование было таким экстремальным, что никто не удивлялся новостям о тренерских запретах.

И здесь у меня припасены две истории.

1) Однажды выкрутасы Луа-Луа привели к травме. Это случилось в самый не подходящий момент: «Портсмут» изо всех сил боролся за выживание.

Луа-Луа учитывал этот факт и даже обещал не делать фирменные кувырки, пока «Помпи» не спасется. Воздержаться советовали и врачи: после операции на барабанной перепонке не следовало нагружать вестибулярный аппарат.

Но вот Луа-Луа забил «Арсеналу». И начисто обо всем забыл. Хотите сальто? Вот вам. Вскоре конголезец присел на газон и вытянул левую ногу. Тренер «Портсмута» Реднапп только развел руками.

«Не самое умное решение. Он повредил лодыжку, еще когда забивал. И все равно сделал сальто», – ворчал Харри.

2) Нани опроверг, что в «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон запрещал ему праздновать голы сальто назад.

Португалец вспомнил, с чего пошли такие разговоры в 2007-м. «Тогда на предсезонке у меня болела нога. Я забил свой первый гол в товарняке и сделал сальто. Следующий гол в другой игре я отметил не так. Люди заговорили: «Ну вот, сэр Алекс сказал такого больше не делать». Неправда», – заверил Нани.

Слова португальца легко проверить: впоследствии он не раз выдавал воздушные кувырки. Вряд ли бы Фергюсон это прощал, существуй запрет.

Лучшее применение. Первый гол Нани в АПЛ был из разряда «Все включено»: дальний удар, победный мяч и знакомство широкой аудитории с фирменным сальто. И бонусными переворотами.

Готов ли я повторить это празднование: никогда, просто никогда в жизни.

Голова Маркуса Рэшфорда ясна и свободна от лишнего

Если бы только сезон-2022/23 для Рэшфорда не заканчивался. Маркус забил 30 голов за «Манчестер Юнайтед» и добавил еще три на чемпионате мира за сборную Англии. Мы скучали по такому Рэшфорду.

Тогда же Маркус презентовал вирусное празднование. Он замирал с приложенным к виску пальцем. Большой спорт охотно подхватил новинку: Сака, Эрлинг Холанд, Новак Джокович – и это неполный список звезд.

Смотрелось классно.

Рэшфорд объяснял, что ему помогло обрести себя: «Вокруг клуба и на тренировочной площадке сейчас царит совсем другая энергия. Это позволяет настроиться на позитивный лад, чувствую себя по-настоящему мотивированным.

Порой я страдал от психологических проблем. Дело было не столько в моей игре, сколько в других вещах. В этом и заключается самая большая разница с прошлым сезоном».

Как жаль, что не получилось продержаться долго.

Лучшее применение: если Маркус отпразднует так гол «Реалу» в класико… Ох, что тогда будет.

Готов ли я повторить это празднование: по четвергам со мной играют фаны «Ман Юнайтед». Парни, вы же оцените?

Сон снимает вас на камеру. Не стройте кислую мину!

Сон Хын Мин обзавелся личным празднованием не так давно – учитывая, что отыграл в Премьер-лиге целую декаду.

В 2021 году Сонни рассказал, как все было: «Где-то год назад я задумался о своем праздновании. Если я забиваю, это остается в памяти. Это как сделать фотографию, чтобы сохранить хорошие воспоминания».

Меня такое объяснение устраивает. Полностью в духе Сона.

Лучшее применение. Это следует прописать в правилах Премьер-лиги: игроки «Тоттенхэма» и «Арсенала» оставляют главные празднования на дерби Северного Лондона. Все будут только рады.

К Сону претензий нет: осенью 2023-го он сделал дубль «Арсеналу» на выезде и щелкнул парочку снимков вместе с Джеймсом Мэддисоном.

Готов ли я повторить это празднование: выглядит мило. И точно обрадует нашего любимого Сонни.

Мичу пришел из ниоткуда, забил 18 раз за сезон в АПЛ – и дал три объяснения празднования

В 2012-м за «ниоткуда» скрывалось: вообще-то у Мичу 15 голов за «Райо Вальекано» в Ла Лиге, может, посмотрим куда-то дальше своего носа? Такие были времена. Откуда взялся этот испанец с небрежной прической, не знал и Алекс Фергюсон: «Я даже ни сразу не слышал о Мичу до его переезда в «Суонси».

Такая загадочность только подыграла легенде о Мичу, у которого в сезоне-2012/13 получалось абсолютно все.

И если бы не признания Эрлинга Холанда (Мичу – неожиданный детский кумир норвежца), мы бы с вами думали: а это все правда, это действительно случилось?

В чемпионате-2012/13 Мичу забил за «Суонси» 18 голов и стал пятым среди бомбардиров. Из традиционной топ-6 от Мичу не пропустил лишь «Ман Сити» – остальным испанец забил хотя бы раз.

Что особенно приятно, у Мичу было личное празднование. Он крутил правой рукой рядом с ухом. За этим ведь наверняка что-то стояло?

Внезапный бомбардир «Суонси» подготовил сразу несколько версий:

1. «Это знак уважения к моему родному региону. В Астурии сидр – фирменный напиток. И там его наливают именно так – с большой высоты, чтобы были брызги и газы».

2. «Это празднование – из моего испанского прошлого. Когда играл за «Сельту» во втором дивизионе, я не забил пенальти в ворота «Гранады». В следующий раз, когда я играл против «Гранады» уже за «Райо», их фанаты кричали: «Эй, Мичу, пробей-ка сегодня пенальти».

Мы победили, а я забил единственный мяч. Тогда я приложил руку к уху и слушал фанатов «Гранады». Они почему-то молчали. Это было безобидное празднование. Да, я сейчас в «Суонси», но мне нравится праздновать так».

3. «Своим празднованием я заставляю людей молчать», – говорил Мичу, когда вспоминал насмешки хихонского «Спортинга». В свое время он отказал клубу из Астурии и услышал, что на высоком уровне ему не заиграть.

Как же жаль Мичу! Стал звездой АПЛ за один сезон, но закончил в 31 после 5 операций

Лучшее применение: к 15-му туру того сказочного сезона Мичу забил 8 голов – в основном середнякам и командам из низов. А тут – выезд к «Арсеналу». Здесь-то Мичу точно остановят? Как бы не так. Испанец дождался последних минут и сделал дубль на «Эмирейтс». Фурор. Празднуя второй гол, Мичу удвоил ставки: была и правая, и левая рука. Такой момент!

Готов ли я повторить это празднование: кто будет против, если празднование Мичу еще в «Боруссии» копировал Холанд?

Габриэл Жезус звонит маме. Позвоните и вы

Хорошее, доброе празднование. Никаких провокаций и передразниваний.

Габриэл Жезус просто звонит маме.

В тексте The Players’ Tribune Габи рассказал, как все придумал: «В детстве мама постоянно звонила, чтобы узнать, где я. Если я не поднимал телефон, она звонила моим друзьям.

Так что теперь, когда я забиваю гол, я беру трубку и говорю с ней.

[Это празднование] – в честь моей мамы и нашей борьбы. А еще и для моих друзей, семьи, тренера Мамеде и всех в Бразилии, кто помог мне оказаться здесь».

Ну здорово, разве нет?

Лучшее применение: надо было видеть, что началось, когда в 38-м туре сезона-2017/18 Габи в самом конце забил «Саутгемптону». Все потеряли голову. Пеп прыгал с поднятыми руками. Габи стянул с себя майку (желтая карточка? Ой, да пожалуйста!) и отмечал гол с фанатами. «Сити» довел исторический сезон до совершенства – 100 очков в лиге.

Кое-как страсти улеглись, и счастливый Жезус сделал то же, что и всегда: позвонил маме.

Готов ли я повторить это празднование: алло, мам!

