Флик о незарегистрированных игроках «Барселоны»: «Ситуация не слишком радует, но я доверяю клубу. В прошлом сезоне было так же»
Ханс-Дитер Флик выразил недовольство из-за ситуации с регистрацией игроков.
16 августа каталонский клуб проведет первый матч нового сезона Ла Лиги против «Мальорки».
На данный момент «Барселона» не зарегистрировала приобретенных в это межсезонье Жоана Гарсию и Маркуса Рэшфорда, а также Войчеха Шченсного, Жерара Мартина, Эктора Форта, Марка Берналя, Ориоля Ромеу и Руни Бардагжи.
«Ситуация меня не слишком радует. Но я доверяю клубу. Нужно подождать до завтра. В прошлом сезоне у нас было так же. Мы сосредоточены на том, что имеем в руках на данный момент», – сказал главный тренер «Барселоны» Ханси Флик.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: As
