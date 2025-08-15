Флик о незарегистрированных игроках «Барселоны»: «Ситуация не слишком радует, но я доверяю клубу. В прошлом сезоне было так же»

Ханс-Дитер Флик выразил недовольство из-за ситуации с регистрацией игроков.

16 августа каталонский клуб проведет первый матч нового сезона Ла Лиги против «Мальорки».

На данный момент «Барселона » не зарегистрировала приобретенных в это межсезонье Жоана Гарсию и Маркуса Рэшфорда , а также Войчеха Шченсного, Жерара Мартина, Эктора Форта, Марка Берналя, Ориоля Ромеу и Руни Бардагжи.

«Ситуация меня не слишком радует. Но я доверяю клубу. Нужно подождать до завтра. В прошлом сезоне у нас было так же. Мы сосредоточены на том, что имеем в руках на данный момент», – сказал главный тренер «Барселоны» Ханси Флик .

