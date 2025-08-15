«Торпедо» уволило Кононова. Команда идет в зоне вылета Первой лиги с одним очком после четырех туров

Олег Кононов уволен с поста главного тренера «Торпедо».

Московский клуб объявил, что с тренером договорились о расторжении контракта по соглашению сторон.

Кононов тренировал «Торпедо» с января 2024 года. Под его руководством команда заняла второе место в Первой Лиге в сезоне-2024/2025.

«Благодарим за работу и желаем успехов в карьере», – заявили в «Торпедо».

«Торпедо » идет в зоне вылета после четырех туров Первой лиги, набрав одно очко.