  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Торпедо» уволило Кононова. Команда идет в зоне вылета Первой лиги с одним очком после четырех туров
12

«Торпедо» уволило Кононова. Команда идет в зоне вылета Первой лиги с одним очком после четырех туров

Олег Кононов уволен с поста главного тренера «Торпедо».

Московский клуб объявил, что с тренером договорились о расторжении контракта по соглашению сторон.

Кононов тренировал «Торпедо» с января 2024 года. Под его руководством команда заняла второе место в Первой Лиге в сезоне-2024/2025.

«Благодарим за работу и желаем успехов в карьере», – заявили в «Торпедо».

«Торпедо» идет в зоне вылета после четырех туров Первой лиги, набрав одно очко.

Кто станет лучшим игроком сезона в АПЛ?14130 голосов
Мохамед СалахМохамед Салах
Коул ПалмерКоул Палмер
Эрлинг ХоландЭрлинг Холанд
Букайо СакаБукайо Сака
Бруну ФернандешБруну Фернандеш
Кто-то другойДжек Грилиш
Опубликовано: Sports
Источник: телеграм-канал «Торпедо»
logoОлег Кононов
logoТорпедо
logoПервая лига
отставки
logoпремьер-лига Россия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Торпедо» уволило Кононова и назначит Василенко. Команда идет в зоне вылета после 4 туров Первой лиги (Иван Карпов)
6113 августа, 16:32Видео
«Торпедо» идет в зоне вылета после четырех туров Первой лиги. Команда уступила 0:1 костромскому «Спартаку»
911 августа, 20:21Видео
Кононов о «Торпедо», набравшем одно очко в трех турах: «Однозначно будем бороться за самые высокие места»
83 августа, 12:14
Главные новости
«Ливерпуль» за 35 млн евро купил 18-летнего защитника «Пармы» Леони
14 минуты назадФото
Президент Польского союза о баннере израильских фанатов «Убийцы с 1939-го»: «Провокации и фальсификации истории недопустимы. Мы призываем УЕФА привлечь виновных к ответственности»
915 минут назад
Кубок Германии. «Байер» играет с «Зонненхоф-Гроссаспахом», «Боруссия» Дортмунд встретится с «Рот-Вайссом» в понедельник
442 минуты назадLive
Микель Артета: «Арсенал» – одна из лучших команд Европы. Но нам нужно выиграть крупный трофей»
1747 минут назад
Глебов и Кисляк попали в список «Миротворца»
8155 минут назад
Петр Чех расстался с женой после 26 лет брака: «Мы с Мартиной остаемся лучшими друзьями и очень гордимся нашими детьми»
34сегодня, 15:32Фото
У Малафеева родился четвертый ребенок – от гимнастки Шкатовой, которая младше экс-вратаря «Зенита» на 21 год
71сегодня, 15:16Фото
Как «Ливерпуль» проведет первый матч? Угадайте счет и поборитесь за 30 000₽ в нашем телеграм-боте
сегодня, 15:00Тесты и игры
Роналду подарил Джорджине электромобиль Porsche, часы, сумки Dior и Louis Vuitton и платья по случаю помолвки, потратив свыше 310 000 евро (The Sun)
85сегодня, 14:52
Флик о втором сезоне в «Барсе»: «Три титула – это не конец, а начало. Осознаем сложность соперничества в Ла Лиге – мы должны прибавлять»
15сегодня, 14:49
Ко всем новостям
Последние новости
РФС об удалении Мохеби судьей Опейкиной: «Игрок «Ростова» за грубую игру получил вторую желтую карточку»
324 минуты назад
«Челси» отклонил предложение «Боруссии» об аренде Чуквуэмеки с обязательством выкупа за 20 млн евро. Лондонцы хотят продать хавбека сразу
632 минуты назад
«Я не самый дорогой, вы точно должны меня взять!» Холанд и другие игроки АПЛ объяснили, почему нужно покупать их в Фэнтези
338 минут назад
Кубок Италии. «Сассуоло» играет с «Катандзаро», «Милан» встретится с «Бари» в воскресенье
142 минуты назадLive
«Пари НН» встретится с махачкалинским «Динамо». Нижегородцам нужна ваша поддержка на «Мордовия Арене»!
42 минуты назадРеклама
«ПСЖ» продаст Мукиеле «Сандерленду» за 12 млн евро. Защитник сегодня отправился в Англию
348 минут назад
Булыкин о «Зените»: «Не слишком замотивированная и разбалованная своим положением команда. Доверия у Семака будет еще много, раз ему дали продолжать после прошлого сезона»
258 минут назад
Барко о слухах про уход: «Вот он я, здесь, счастлив быть частью «Спартака» и мечтаю стать с ним чемпионом»
558 минут назад
Колосков о «Спартаке»: «Станкович – очень значимая фигура в футболе. Ему надо дать время до зимы»
9сегодня, 15:28
Пименов покинул пост замгендиректора «Крыльев» спустя полгода после назначения: «Всем огромное спасибо»
2сегодня, 15:01