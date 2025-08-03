Кононов о «Торпедо», набравшем одно очко в трех турах: «Однозначно будем бороться за самые высокие места»

Олег Кононов оценил результаты «Торпедо».

3 августа «Торпедо» уступило в гостях «СКА-Хабаровску» (0:1). После трех стартовых туров Первой лиги у команды лишь одно очко.

«Конечно, нам неприятно, и мы очень злы на то, что в трех играх не набираем очки при территориальном преимуществе. Мы не создаем те моменты, которые должны быть при такой игре, когда мы полностью контролируем мяч. За эти три игры мы пропускаем голы со стандартных положений и после контратак.

Я уверен, что мы однозначно наберем очки и будем бороться за самые высокие места. Сделаем выводы, у нас будет усиление, оно нам требуется. Поэтому с оптимизмом смотрим в будущее. А сейчас нужно пережить эти трудные моменты, которые у нас есть», – сказал тренер «Торпедо».