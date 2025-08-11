«Торпедо» идет в зоне вылета после четырех туров Первой лиги. Команда уступила 0:1 костромскому «Спартаку»
Победный гол на счету защитника Дениса Жилмостных, футболист отличился на 41-й минуте.
После четырех туров соревнования московский клуб идет 16-й в таблице, набрав одно очко в четырех матчах. Столько же очков у «Волги», но ульяновцы опережает конкурента по дополнительным показателям. В активе «Торпедо» поражения от «Челябинска» (2:3), «СКА-Хабаровск» (0:1) и «Спартака Кострома» (0:1), а также ничья с «Нефтехимиком» (0:0).
В следующем матче «Торпедо», которое тренирует Олег Кононов, 18 августа примет «Урал».
